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CM grafica Woltemade Kolo Muani 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : Woltemade et Kolo Muani ne peuvent jouer ensemble que de deux façons

Juventus FC
N. Woltemade
R. Kolo Muani
Serie A
L. Spalletti

Aucun des deux n’est l’avant-centre de surface de réparation désiré par Spalletti, mais ils pourraient être utilisés en même temps

Nick Woltemade, né en 2002, 177 matches et 48 buts avec les clubs au cours de sa carrière, plus 12 rencontres et 4 buts en sélection. Randal Kolo Muani, né en 1998, 333 apparitions et 97 buts avec les clubs, ainsi que 32 matches et 9 buts en sélection. La Juventus repart avec l’Allemand et le Français pour renouer avec la victoire, ou au moins atteindre l’objectif minimal d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions, objectif manqué la saison dernière. Ce sera à l’ex-Newcastle et à l’ex-Tottenham d’essayer de faire oublier Dusan Vlahovic, qui a rejoint Besiktas au terme de son contrat avec la Juventus.


Avec Woltemade et Kolo Muani, la Juventus a réglé son attaque, qui en plus d’un grand nombre d’ailiers, compte aussi Jeff Ekhator et Arek Milik au poste de numéro 9.Probablement, ni Woltemade ni Kolo Muani ne correspondent exactement au portrait-robot du numéro 9 idéal de Luciano Spalletti, qui aurait préféré un avant-centre plus classique, de surface, tandis que l’Allemand comme le Français aiment dézoner sur tout le front de l’attaque. Woltemade comme Kolo Muani devront en revanche s’adapter à jouer aussi en point d’appui au centre de la surface.


  • Spalletti et l’avant-centre « pivot »

    Dans l’interview accordée aujourd’hui, Spalletti a été clair : « Woltemade a de la puissance physique, donc le jeu de tête et la finition dans la surface sont des aspects que, que cela lui plaise ou non, il devra apprendre par cœur, parce qu’il aime venir jouer au football ». Et le même discours vaut pour Kolo Muani, que, au milieu de nombreux compliments, Spalletti avait piqué après le but manqué sur le terrain de Frosinone lors de la première journée de championnat (« Il doit bien y avoir une raison s’il ne joue pas depuis deux ans »).


    Dans le 4-2-3-1 de Spalletti, l’un de Woltemade ou Kolo Muani sera la pointe offensive de la Juventus. Les échéances sont nombreuses, entre la Serie A, la Ligue Europa et la Coupe d’Italie, et il n’y aura donc aucun problème d’alternance ni de temps de jeu. Il y aura beaucoup de place pour les deux.

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  • Woltamade et Kolo Muani ensemble sur le terrain : voici comment

    La question est plutôt une autre : sera-t-il possible de les voir jouer ensemble ? La réponse est oui, mais seulement à deux conditions.


    La première est celle qui prévoit l’un des deux au poste d’avant-centre et l’autre en soutien, avec deux joueurs de couloir sur les côtés. Et c’est une solution qui pourrait être adoptée aussi bien dans le onze de départ qu’en cours de match, avec l’Allemand et le Français qui pourraient aussi alterner dans les deux rôles, peut-être avec l’Allemand davantage enclin à jouer quelques mètres derrière son coéquipier d’attaque.


    La deuxième solution est celle qui prévoit un duo d’avant-centres, avec Woltemade et Kolo Muani comme points de fixation offensifs avec deux joueurs de couloir très écartés et deux milieux centraux, dans un 4-2-4 qui pourrait être utilisé par Spalletti seulement en cours de match, et surtout dans le cas où la Juventus serait contrainte de remonter un résultat négatif dans les dernières phases d’un match.


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