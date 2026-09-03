Juventus : Woltemade et Kolo Muani ne peuvent jouer ensemble que de deux façons

Nick Woltemade, né en 2002, 177 matches et 48 buts avec les clubs au cours de sa carrière, plus 12 rencontres et 4 buts en sélection. Randal Kolo Muani, né en 1998, 333 apparitions et 97 buts avec les clubs, ainsi que 32 matches et 9 buts en sélection. La Juventus repart avec l’Allemand et le Français pour renouer avec la victoire, ou au moins atteindre l’objectif minimal d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions, objectif manqué la saison dernière. Ce sera à l’ex-Newcastle et à l’ex-Tottenham d’essayer de faire oublier Dusan Vlahovic, qui a rejoint Besiktas au terme de son contrat avec la Juventus.





Avec Woltemade et Kolo Muani, la Juventus a réglé son attaque, qui en plus d’un grand nombre d’ailiers, compte aussi Jeff Ekhator et Arek Milik au poste de numéro 9.Probablement, ni Woltemade ni Kolo Muani ne correspondent exactement au portrait-robot du numéro 9 idéal de Luciano Spalletti, qui aurait préféré un avant-centre plus classique, de surface, tandis que l’Allemand comme le Français aiment dézoner sur tout le front de l’attaque. Woltemade comme Kolo Muani devront en revanche s’adapter à jouer aussi en point d’appui au centre de la surface.



