Après la défaite contre Sassuolo, la Juventus se trouve déjà à un tournant important de sa saison. Le match de jeudi en Ligue Europa contre le NEC Nimègue et le duel de dimanche en championnat contre l'Atalanta représentent déjà un virage important pour la Vieille Dame et, surtout, pour Luciano Spalletti.





L'entraîneur de la Juventus, malgré le grand nombre de blessés auxquels il a dû faire face en ce début de saison, pas moins de neuf, dont seulement deux sont sur le chemin du retour (McKennie et Cambiaso), réfléchit aux solutions pour tirer le meilleur de l’effectif dont il dispose.