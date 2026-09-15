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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Spalletti pense à un changement de système, le 3-4-2-1, et à Nico Gonzalez en avant-centre

Juventus FC
L. Spalletti
N. Gonzalez

L’entraîneur de la Juventus réfléchit à quelques changements pour débloquer l’attaque

Après la défaite contre Sassuolo, la Juventus se trouve déjà à un tournant important de sa saison. Le match de jeudi en Ligue Europa contre le NEC Nimègue et le duel de dimanche en championnat contre l'Atalanta représentent déjà un virage important pour la Vieille Dame et, surtout, pour Luciano Spalletti.


L'entraîneur de la Juventus, malgré le grand nombre de blessés auxquels il a dû faire face en ce début de saison, pas moins de neuf, dont seulement deux sont sur le chemin du retour (McKennie et Cambiaso), réfléchit aux solutions pour tirer le meilleur de l’effectif dont il dispose.

  • IDÉE 3-4-2-1

    Selon Tuttosport, le cas Nico Gonzalez, plus que celui de n’importe quel autre joueur du secteur offensif, fait beaucoup débat à la Continassa ces dernières heures. Spalletti est très satisfait de l’apport de l’Argentin, mais le retour de McKennie, ajouté au possible sacrifice du pur numéro 10 au nom d’un équilibre à retrouver, peut le mettre en concurrence avec Alajbegovic pour le poste d’ailier gauche. Ou pour s’assurer une place de titulaire aux côtés de Chico Conceiçao en cas de passage au 3-4-2-1, une option que, selon le quotidien, Spalletti évalue déjà pour corriger la Juventus. Il n’est toutefois pas à exclure que Nico Gonzalez puisse aussi être évalué et utilisé en pointe. En faux numéro 9, surtout si Kolo Muani continue à ne pas apporter de réponses suffisamment convaincantes.


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  • Et les latéraux ?

    Le 3-4-2-1 aurait pour contre-indication de sacrifier, dans une position plus axiale, derrière l’attaquant, les nombreux joueurs de couloir offensifs de la Juventus, de Conceicao à Alajbegovoic, jusqu’à Zhegrova, en attendant les retours de Boga et de Yildiz. Rapprocher Nico Gonzalez du but aurait une logique, compte tenu des faibles statistiques du secteur offensif de la Juventus dans la zone de vérité, mais Spalletti doit aussi évaluer avec attention ce qu’il enlèverait, en termes de valeur, sur les côtés.

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