Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, s’est exprimé au micro de Sky Sport après le derby d’Italie perdu 2-1 contre l’Inter en amical à Perth, en Australie : "Kolo Muani et Alajbegovic ? Je les évalue bien, dans le sens où, avant de les prendre, je les ai observés attentivement et je les connais bien. Alajbegovic était déjà suivi auparavant par Massara, donc ce sont des choses qui nous rassurent. Mais ensuite, ils doivent retrouver la condition, parce qu’ils sont arrivés il y a trois jours et c’était peut-être aussi un peu forcé de leur demander de jouer une mi-temps".
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Juventus, Spalletti : « Inter est plus une équipe que nous. Kolo Muani et Alajbegovic ont été bons »
Sur l’équilibre qui manque encore à l’équipe : « Il y a des joueurs forts, qui ont un niveau important, mais ensuite il faudra voir comment nous parviendrons à trouver les équilibres, comment nous parviendrons à devenir une équipe. Parce que ce soir, l’Inter, en première période, a montré qu’elle était plus une équipe que nous et c’est un travail, un processus, que nous devons absolument accomplir, parce que nous devons franchir un cap. »
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