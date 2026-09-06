Sur Nico Gonzalez et Alajbegovic : « Nico joue d'entrée aujourd'hui, il faut faire des choix, contre Parme il a été décisif en entrant en cours de match, aujourd'hui ce sera différent, quoi qu'il en soit il est fondamental que tout le monde se tienne prêt dans les moments du match. Nous aurons ensuite cinq autres joueurs qui entreront et seront décisifs. »