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Luciano SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Spalletti : « Ce sera décisif de voir qui entrera en jeu depuis le banc »

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L. Spalletti

L’entraîneur de la Juventus s’exprime avant le match contre l’AC Milan

Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, s'exprime au micro de DAZN avant le match contre Milan : « Un match avec beaucoup d’énergie sur le terrain, des équipes très offensives, avec des joueurs capables de tenter et de trouver le geste juste. L’AC Milan veut gagner le match ? C’est un accélérateur pour notre potentiel, parce que nous aussi voulons gagner et beaucoup d’espaces vont s’ouvrir. »

  • Sur Nico Gonzalez et Alajbegovic : « Nico joue d'entrée aujourd'hui, il faut faire des choix, contre Parme il a été décisif en entrant en cours de match, aujourd'hui ce sera différent, quoi qu'il en soit il est fondamental que tout le monde se tienne prêt dans les moments du match. Nous aurons ensuite cinq autres joueurs qui entreront et seront décisifs. »

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