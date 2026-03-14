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Gabriele Stragapede

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Juventus, Spalletti : « C'est comme dans les jeux vidéo, on passe maintenant au niveau suivant »

Les déclarations d'avant-match contre l'Udinese.

Luciano Spalletti s'est exprimé sur Sky Sport, quelques minutes avant le coup d'envoi du match Udinese-Juventus, et a donné son point de vue sur la rencontre qui opposera les deux équipes bianconeri dans quelques instants.

Voici l'intégralité des propos de l'entraîneur de la Vieille Dame.

  • COMME DANS LES JEUX VIDÉO

    « C'est un match extrêmement important pour la fin de ce championnat. C'est comme dans les jeux vidéo : cela nous permettrait de passer au niveau supérieur, pour disputer les plus beaux matchs de ce sport. Nous devons défendre sur le terrain tout ce que nous avons traversé et construit, tous les efforts fournis. Il faut le faire face à une équipe coriace : l’Udinese n’est plus celle du match aller ni celle de la coupe, elle a trouvé ses marques et est très physique. Quand on affronte ce genre d’équipes, tout dépend de nous et de notre capacité à faire valoir notre qualité. Le premier contrôle devient fondamental, car il permet de prendre du temps à l’adversaire. Nous avons choisi de jouer avec les trois joueurs qui ont la technique et qui savent dribbler : nous verrons si nous saurons orienter le match dans cette direction-là. »

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  • FIXATION SANS POINTES

    « Il faut trouver un équilibre, changer constamment de position tout en conservant un certain ordre sur le terrain, de manière fluide et dynamique, ce qui est difficile à réaliser. Le Bayern contre l'Atalanta nous a ouvert de nouveaux horizons à cet égard. Si nous sommes toujours en nombre suffisant pour ne pas se faire surprendre par Davis, qui est doué pour faire tomber le ballon là où il faut et qui rend difficile la recomposition de la ligne défensive. Ce qui devient fondamental, c'est qu'ils comprennent que les matchs peuvent basculer en une seconde et que c'est nous qui pouvons faire la différence. Donc, cela dépend de nous. »

  • LES CHOIX DE CONCEICAO

    « Ce sont des choix qui leur appartiennent. Ce qui est essentiel, c'est que les matchs peuvent basculer en une fraction de seconde. Et c'est nous qui pouvons faire la différence dans cette fraction de seconde. »

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