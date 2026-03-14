Juventus, Spalletti : « C'est comme dans les jeux vidéo, on passe maintenant au niveau suivant »

« Il faut trouver un équilibre, changer constamment de position tout en conservant un certain ordre sur le terrain, de manière fluide et dynamique, ce qui est difficile à réaliser. Le Bayern contre l'Atalanta nous a ouvert de nouveaux horizons à cet égard. Si nous sommes toujours en nombre suffisant pour ne pas se faire surprendre par Davis, qui est doué pour faire tomber le ballon là où il faut et qui rend difficile la recomposition de la ligne défensive. Ce qui devient fondamental, c'est qu'ils comprennent que les matchs peuvent basculer en une seconde et que c'est nous qui pouvons faire la différence. Donc, cela dépend de nous. »