Avec la longue absence de Manuel Locatelli, la Juventus doit désigner un nouveau capitaine. Le milieu de terrain de la Juventus a en effet été opéré à Lyon pour une suture du ménisque externe du genou droit et ne devrait retrouver le groupe qu’au début du printemps. Par conséquent, à partir du déplacement de dimanche soir contre Sassuolo, le brassard devrait passer au bras de Gleison Bremer.





Le choix du défenseur brésilien apparaît presque naturel, selon La Gazzetta dello Sport. Au-delà de son indéniable valeur technique et du grand professionnalisme affiché au fil des années, Bremer occupe déjà une place importante dans la hiérarchie du vestiaire. La saison dernière, seuls trois joueurs ont porté le brassard de la Juventus et Locatelli, lorsqu’il était titulaire au coup d’envoi, l’a pratiquement toujours porté. En son absence, en revanche, cette tâche est revenue à quatre reprises à Bremer et deux fois à Kenan Yildiz, lui aussi absent sur blessure, jusqu’au début novembre.





Le “vice” de Bremer pourrait être Weston McKennie, qui devra toutefois d’abord se remettre de la fatigue musculaire qui l’a contraint à manquer les matches contre Parme et Milan.







