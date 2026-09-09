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Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus sans Locatelli : le capitaine sera Bremer, à qui revient ce choix

Juventus FC
M. Locatelli
G. Bremer
L. Spalletti
Serie A

Avec la grave blessure du milieu de terrain, le brassard de capitaine reviendra au défenseur brésilien

Avec la longue absence de Manuel Locatelli, la Juventus doit désigner un nouveau capitaine. Le milieu de terrain de la Juventus a en effet été opéré à Lyon pour une suture du ménisque externe du genou droit et ne devrait retrouver le groupe qu’au début du printemps. Par conséquent, à partir du déplacement de dimanche soir contre Sassuolo, le brassard devrait passer au bras de Gleison Bremer.


Le choix du défenseur brésilien apparaît presque naturel, selon La Gazzetta dello Sport. Au-delà de son indéniable valeur technique et du grand professionnalisme affiché au fil des années, Bremer occupe déjà une place importante dans la hiérarchie du vestiaire. La saison dernière, seuls trois joueurs ont porté le brassard de la Juventus et Locatelli, lorsqu’il était titulaire au coup d’envoi, l’a pratiquement toujours porté. En son absence, en revanche, cette tâche est revenue à quatre reprises à Bremer et deux fois à Kenan Yildiz, lui aussi absent sur blessure, jusqu’au début novembre.


Le “vice” de Bremer pourrait être Weston McKennie, qui devra toutefois d’abord se remettre de la fatigue musculaire qui l’a contraint à manquer les matches contre Parme et Milan.



  • À la Juventus, c’est à Luciano Spalletti de décider qui sera le capitaine, comme le veut la tradition au sein du club turinois. Et l’on se souvient, par rapport au passé, de certains épisodes restés dans les mémoires : comme le passage du brassard d’Antonio Conte à Alessandro Del Piero, décidé par Lippi, ou encore la décision de Thiago Motta de retirer le brassard à Danilo (également écarté du groupe puis transféré) pour l’attribuer d’abord à Federico Gatti puis, à tour de rôle, à d’autres joueurs. Dans d’autres contextes, en revanche, ce sont les joueurs eux-mêmes qui décident du capitaine. Ou les joueuses elles-mêmes, comme dans le cas des London City Lionesses, comme en témoignent les propos de l’Italienne Elena Linari, ancienne de la Roma, à Tuttosport : « Le club a décidé que ce soient les joueuses elles-mêmes qui désignent les trois capitaines, une idée qui me plaît et qui pourrait aussi être utilisée en Italie ».

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