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Juventus : Ottolini « jette son dévolu » sur Manuel Ugarte, de Manchester United ; Galatasaray s'intéresse à Koopmeiners

Juventus
M. Ugarte
Mercato
Manchester United
Galatasaray
T. Koopmeiners
Algérie vs Uruguay
Algérie
Uruguay
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Le directeur sportif de la Juventus observe le milieu de terrain uruguayen.

Un nouveau nom circule sur le marché des transferts de la Juventus au milieu de terrain. Les Bianconeri seraient sur les traces de Manuel Ugarte. L'international uruguayen, né en 2001, est sous contrat jusqu'en juin 2029 avec Manchester United, qui lui verse un salaire net de 4 millions d'euros par an.


Arrivé à l'été 2024 pour 50 millions d'euros en provenance du PSG (qui l'avait payé 10 millions de plus un an auparavant pour l'acquérir auprès du Sporting Lisbonne), il a depuis disputé 68 matches sous le maillot des Red Devils, marquant 2 buts, délivrant 6 passes décisives et écopant de 16 cartons jaunes.


  • GALATASARAY SU KOOPMEINERS

    La Gazzetta dello Sport rapporte que le directeur sportif de la Juve, Marco Ottolini, observera Ugarte lors du match amical Algérie-Uruguay mardi soir au Stadium de Turin et prendra des notes en vue de la refonte du milieu de terrain convenue avec Spalletti.


    La Juve s'intéresse à lui depuis l'époque où il jouait au Portugal : ces dernières années, les Bianconeri ont tenté à plusieurs reprises de le recruter en prêt, d'abord auprès du PSG puis de Manchester United.

    En attendant de voir comment se terminera la course à la Ligue des champions, il pourrait devenir une option en cas de départ du Néerlandais Teun Koopmeiners, courtisé par Galatasaray en Turquie.

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  • DES ENFANTS DE L'ART

    Dans les équipes nationales entraînées par Vladimir Petkovic et Marcelo Bielsa, on trouve également deux fils de footballeurs : le gardien Luca Zidane en Algérie et le milieu de terrain Nicolas Fonseca en Uruguay, tous deux nés en 1998, à l'époque où leurs pères jouaient en Italie.

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