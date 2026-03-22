Juventus : Openda et David sur le départ. Spalletti a même préféré Milik, on cherche des repreneurs

Les deux attaquants qui devaient former le secteur offensif de la Juventus cette saison sont aujourd'hui les principaux candidats à un départ de Turin cet été, mais leurs situations ne sont pas comparables.





Le Belge, pour lequel l'option d'achat de 45 millions d'euros sera automatiquement déclenchée, est celui qui plaît le moins à Spalletti et, comme le rapporte Fabrizio Romano, il est officiellement écarté du projet, à tel point qu'il est devenu un véritable casse-tête à résoudre pour la Juventus.





On cherche des acheteurs, mais à ce prix et après une saison aussi décevante, cela ne sera pas facile. La possibilité la plus concrète est qu’il parte en prêt avec option d’achat, peut-être en Premier League, dans le but de trouver un club qui inclurait éventuellement une clause d’achat obligatoire.