Juventus : Openda et David sur le départ. Spalletti a même préféré Milik, on cherche des repreneurs

Le match nul 1-1 contre Sassuolo risque de marquer un tournant décisif pour la Juventus, non seulement en raison du résultat, qui complique considérablement la course à une place en Ligue des champions, mais aussi en raison de la gestion d'un effectif où de nombreux problèmes commencent à se manifester.
Pendant la trêve, Luciano Spalletti mènera des négociations en vue d’un renouvellement de contrat, qui porteront notamment sur le prochain mercato. Les choix effectués au cours du match, en particulier sur le plan offensif, ont donné un premier signal décisif : David et Openda ne sont plus considérés comme des piliers de son projet technique.