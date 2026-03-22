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Emanuele Tramacere

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Juventus : Openda et David sur le départ. Spalletti a même préféré Milik, on cherche des repreneurs

Le choix opéré par Luciano Spalletti lors du match Juventus-Sassuolo est un message adressé à la direction et aux propriétaires. Alors que les négociations pour le renouvellement de son contrat battent leur plein, le mercato sera également au centre de l'attention.

Le match nul 1-1 contre Sassuolo risque de marquer un tournant décisif pour la Juventus, non seulement en raison du résultat, qui complique considérablement la course à une place en Ligue des champions, mais aussi en raison de la gestion d'un effectif où de nombreux problèmes commencent à se manifester.


Pendant la trêve, Luciano Spalletti mènera des négociations en vue d’un renouvellement de contrat, qui porteront notamment sur le prochain mercato. Les choix effectués au cours du match, en particulier sur le plan offensif, ont donné un premier signal décisif : David et Openda ne sont plus considérés comme des piliers de son projet technique.


  • SPALLETTI PRÉFÈRE MÊME MILIK

    Comme indiqué, le message était clair. Au moment crucial, celui où il fallait tenter l'assaut final, Spalletti – qui avait débuté le match avec Yildiz en faux numéro 9 – s'est tourné vers son banc et, parmi les quatre attaquants à sa disposition, a choisi de faire entrer Dusan Vlahovic et Arkadiusz Milik, de retour de blessure, plutôt que Jonathan David et Lois Openda. Il faut rappeler que le Serbe arrive en fin de contrat à la fin de la saison et que le Polonais n'avait plus disputé de match officiel depuis plus d'un an, soit depuis mars 2024.

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  • OPENDA HORS DU PROJET

    Les deux attaquants qui devaient former le secteur offensif de la Juventus cette saison sont aujourd'hui les principaux candidats à un départ de Turin cet été, mais leurs situations ne sont pas comparables.


    Le Belge, pour lequel l'option d'achat de 45 millions d'euros sera automatiquement déclenchée, est celui qui plaît le moins à Spalletti et, comme le rapporte Fabrizio Romano, il est officiellement écarté du projet, à tel point qu'il est devenu un véritable casse-tête à résoudre pour la Juventus.


    On cherche des acheteurs, mais à ce prix et après une saison aussi décevante, cela ne sera pas facile. La possibilité la plus concrète est qu’il parte en prêt avec option d’achat, peut-être en Premier League, dans le but de trouver un club qui inclurait éventuellement une clause d’achat obligatoire.

  • DAVID, UNE OPPORTUNITÉ DE PLUS-VALUE, MAIS ATTENTION À VLAHOVIC

    Comme nous vous l'avons déjà rapporté, Spalletti a demandé au club de prolonger le contrat de Vlahovic et, par conséquent, considère que David est transférable. Si le Serbe venait à accepter, le Canadien serait alors immédiatement mis sur le marché, l'objectif déclaré étant de réaliser une importante plus-value. Son impact sur le bilan, puisqu'il est arrivé libre, se limite à environ 10 millions d'euros liés aux commissions et aux primes à la signature. Il a beaucoup plus de valeur sur le marché qu'Openda, mais contrairement au Belge, la Juventus n'est pas aussi pressée de trouver un club pour l'ancien joueur de Lille avant d'avoir une réponse définitive de Vlahovic.

  • RÉVOLUTION

    Quoi qu'il arrive, et si Spalletti venait vraiment à prolonger son contrat, une demi-révolution s'amorcera cet été au sein de la Juventus. L'argent de la Ligue des champions permettrait d'améliorer la trésorerie à réinvestir, avec quatre postes clés déjà identifiés par l'entraîneur pour renforcer l'effectif : un défenseur central, un ailier droit, un milieu de terrain central et un attaquant pour épauler Vlahovic si le Serbe prolonge. Pour David et Openda, il n'y a pas de place et le mercato devra apporter la réponse.



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