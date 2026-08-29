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Gianluca Minchiotti

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Juventus : l’Atalanta est sur Cabal

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J. Cabal

Une nouvelle piste émerge pour les Colombiens

Juan Cabal, défenseur de la Juventus, est une piste de mercato de l'Atalanta. Longtemps dans le viseur de Bologne, qui pensait à lui pour remplacer Jhon Lucumì, cédé justement à la Juve, le Colombien voit désormais émerger la piste de l'Atalanta.

  • C’est Gianluca Di Marzio qui le révèle, évoquant la piste Cabal pour l’Atalanta. Né en 2001, Cabal a rejoint la Juventus en 2024 en provenance de l’Hellas Vérone (34 apparitions en deux saisons), où il a cumulé 28 apparitions et 2 buts en deux saisons. C’est précisément Cristiano Giuntoli qui avait fait venir Cabal à la Juventus, alors dirigeant de la Vieille Dame et désormais directeur sportif de l’Atalanta.

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