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Juventus : Francisco Conceição inscrit un but avec le Portugal

Juventus FC
C. Conceicao
Portugal
Portugal vs Nigéria
Nigéria
Matchs Amicaux

L’ailier de la Juventus, entré en cours de jeu, a tranché le sort du match amical face au Nigeria.

Le Portugal s'est imposé 2-1 face au Nigeria lors d'un match amical.


Au stade Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria, les locaux ont ouvert le score à la 23e minute par l’intermédiaire de l’ancien joueur de la Lazio Pedro Neto, aujourd’hui à Chelsea, servi par l’ex-Milanais Diogo Dalot, désormais à Manchester United.


Quinze minutes plus tard, Akor Adams, servi par Dele-Bashiru (Lazio), égalise pour les Super Eagles.


En début de seconde période, le sélectionneur Roberto Martinez fait entrer João Cancelo et Francisco Conceição, qui orchestrent l’action menant au but décisif inscrit par l’ailier de la Juventus.


  • Le Portugal figure dans le groupe K, en compagnie de la Colombie, de la République démocratique du Congo et de l’Ouzbékistan, équipe dirigée par Fabio Cannavaro.

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