Le Portugal s'est imposé 2-1 face au Nigeria lors d'un match amical.





Au stade Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria, les locaux ont ouvert le score à la 23e minute par l’intermédiaire de l’ancien joueur de la Lazio Pedro Neto, aujourd’hui à Chelsea, servi par l’ex-Milanais Diogo Dalot, désormais à Manchester United.





Quinze minutes plus tard, Akor Adams, servi par Dele-Bashiru (Lazio), égalise pour les Super Eagles.





En début de seconde période, le sélectionneur Roberto Martinez fait entrer João Cancelo et Francisco Conceição, qui orchestrent l’action menant au but décisif inscrit par l’ailier de la Juventus.



