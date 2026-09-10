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SAMUELE INACIO BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus et l’Inter : derby d’Italie sur le marché des transferts pour Samuele Inacio

Juventus FC
Inter
Borussia Dortmund
S. Inacio
Mercato
Milan AC
Atalanta Bergame
Serie A

Le talent italien du Borussia Dortmund est le renfort idéal pour les stratégies futures des deux clubs.

Inter et la Juventus ont choisi d’étudier, pour leurs futurs respectifs, deux stratégies très similaires qui, inévitablement, les conduiront à s’affronter ouvertement sur le marché des transferts.

Les deux clubs, en plus de préparer des coups importants pour renforcer leurs effectifs respectifs, ont déjà anticipé la nécessité d’étoffer aussi leur contingent de joueurs « made in Italy » et ont déjà commencé à se rendre coup pour coup, à se répondre, sur certains talents qui pourraient représenter l’avenir. Et parmi eux, il y a évidemment Samuele Inacio.


  • Verrouillé par le Borussia Dortmund

    Samuele Inacio n’est plus vraiment un nouveau nom du football italien. Ce jeune talent né en 2008, fils d’Inacio Pià - attaquant passé par Naples, Catane et l’Atalanta - a en effet explosé ces deux dernières années, jusqu’à faire ses débuts avec l’équipe d’Italie A lors des désormais célèbres matches amicaux dirigés par le sélectionneur par intérim Silvio Baldini.

    Formé dans le centre de formation de l’Atalanta, il a été arraché à 16 ans à prix cassé par le Borussia Dortmund, qui l’a emmené en Allemagne avec un projet de progression rapide et ambitieux jusqu’à l’équipe première. L’an dernier, il a fait ses débuts en équipe première et inscrit son premier but en Bundesliga, ce qui a conduit le club allemand à le verrouiller avec une prolongation jusqu’au 30 juin 2029.

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  • La Juventus est passée à l’action

    Cette année, Samuele a débuté la saison sans crainte et avec l’envie d’augmenter son temps de jeu et son expérience. Le début de saison ne le voit toutefois cumuler que 3 minutes en Bundesliga, et son changement d’agent cet été a conduit son agence à commencer à écouter les rumeurs et les approches venues d’Italie, qui ne se sont jamais arrêtées pour lui.

    Selon Tuttosport, le club qui a concrètement bougé ces derniers jours est la Juventus qui, en profitant de l’intermédiation réalisée par Edoardo Crnjar pour faire revenir Randal Kolo Muani à la Juventus, a également demandé des informations à l’agent au sujet de son nouveau joueur représenté, Inacio. Ouverture à un transfert et idées claires, même s’il n’y a pas encore de véritable négociation.

  • IL Y A AUSSI L’INTER

    Alors qu’il y a un an, c’était l’AC Milan qui avait tenté une offensive, le rival le plus acharné pour l’attaquant italien est aujourd’hui bel et bien l’Inter qui, avec le travail de Dario Baccin, devra tenter d’allonger la liste des jeunes et des Italiens à intégrer dans l’effectif.

    L’été dernier, c’est en réalité l’ex-directeur sportif Piero Ausilio qui avait tenté une offensive, mais Dortmund avait repoussé toutes les sollicitations du marché à son sujet. L’idée de l’Inter est d’aller chercher sur le marché un deuxième attaquant doté de qualités en un contre un, si possible jeune et italien, et cette tentative de l’été dernier sera bientôt relancée par le nouveau directeur sportif en vue de la saison prochaine.

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