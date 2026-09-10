Juventus et l’Inter : derby d’Italie sur le marché des transferts pour Samuele Inacio

Inter et la Juventus ont choisi d’étudier, pour leurs futurs respectifs, deux stratégies très similaires qui, inévitablement, les conduiront à s’affronter ouvertement sur le marché des transferts.

Les deux clubs, en plus de préparer des coups importants pour renforcer leurs effectifs respectifs, ont déjà anticipé la nécessité d’étoffer aussi leur contingent de joueurs « made in Italy » et ont déjà commencé à se rendre coup pour coup, à se répondre, sur certains talents qui pourraient représenter l’avenir. Et parmi eux, il y a évidemment Samuele Inacio.



