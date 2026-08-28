Juventus, à la surprise générale : demande Miranda à Bologne

La Juventus continue de s’activer sur le marché des transferts à la recherche de renforts en défense et, ces dernières heures, aurait frappé à la porte de Bologne pour Juan Miranda. L’information a été relancée ce matin par Il Resto del Carlino, qui évoque un intérêt apparu rapidement de la part de la direction de la Juventus pour le latéral espagnol né en 2000.
Miranda, arrivé à Bologne à l’été 2024, est lié au club rossoblù par un contrat jusqu’au 30 juin 2028. Un engagement de longue durée qui place Bologne en position de force dans les négociations, surtout compte tenu de la volonté du club de ne pas se séparer facilement de ses éléments les plus importants. La Juventus aurait toutefois déjà identifié la formule possible pour tenter de convaincre le club émilien.