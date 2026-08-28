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Miranda Bologna Europa LeagueGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, à la surprise générale : demande Miranda à Bologne

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Pour ce dossier, la position de Juan Cabal pourrait être décisive

La Juventus continue de s’activer sur le marché des transferts à la recherche de renforts en défense et, ces dernières heures, aurait frappé à la porte de Bologne pour Juan Miranda. L’information a été relancée ce matin par Il Resto del Carlino, qui évoque un intérêt apparu rapidement de la part de la direction de la Juventus pour le latéral espagnol né en 2000.


Miranda, arrivé à Bologne à l’été 2024, est lié au club rossoblù par un contrat jusqu’au 30 juin 2028. Un engagement de longue durée qui place Bologne en position de force dans les négociations, surtout compte tenu de la volonté du club de ne pas se séparer facilement de ses éléments les plus importants. La Juventus aurait toutefois déjà identifié la formule possible pour tenter de convaincre le club émilien.

  • LE FACTEUR CABAL

    Après avoir bouclé l’opération pour Jhon Lucumí, la Juventus aurait en effet mis sur la table un échange avec Juan Cabal, accompagné d’une compensation financière en faveur de Bologne. Le montant évoqué se situerait entre 5 et 7 millions d’euros, le club de Casteldebole étant donc appelé à évaluer une opération qui garantirait à la fois un nouveau renfort en défense et une importante composante économique.


    Le principal nœud, du moins à ce stade, concerne toutefois précisément Cabal. Le défenseur colombien, selon les informations rapportées, aurait opposé un refus à la destination bolonaise, compliquant inévitablement les plans de la Vieille Dame. Sa position pourrait toutefois évoluer dans les prochains jours, également à la lumière de la hiérarchie au sein de l’effectif de la Juventus.


    Le dossier Miranda ne fait donc que commencer. D’un côté, il y a une Juventus qui cherche à construire une solution durable à travers une contrepartie technique et une compensation ; de l’autre, un Bologne qui peut compter sur la durée du contrat de l’Espagnol et sur sa propre position dans la négociation. L’éventuelle inclusion de Cabal représente pour l’instant la variable décisive pour comprendre si l’opération pourra vraiment décoller.

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