Juventus, à la surprise générale : demande Miranda à Bologne

Après avoir bouclé l’opération pour Jhon Lucumí, la Juventus aurait en effet mis sur la table un échange avec Juan Cabal, accompagné d’une compensation financière en faveur de Bologne. Le montant évoqué se situerait entre 5 et 7 millions d’euros, le club de Casteldebole étant donc appelé à évaluer une opération qui garantirait à la fois un nouveau renfort en défense et une importante composante économique.





Le principal nœud, du moins à ce stade, concerne toutefois précisément Cabal. Le défenseur colombien, selon les informations rapportées, aurait opposé un refus à la destination bolonaise, compliquant inévitablement les plans de la Vieille Dame. Sa position pourrait toutefois évoluer dans les prochains jours, également à la lumière de la hiérarchie au sein de l’effectif de la Juventus.





Le dossier Miranda ne fait donc que commencer. D’un côté, il y a une Juventus qui cherche à construire une solution durable à travers une contrepartie technique et une compensation ; de l’autre, un Bologne qui peut compter sur la durée du contrat de l’Espagnol et sur sa propre position dans la négociation. L’éventuelle inclusion de Cabal représente pour l’instant la variable décisive pour comprendre si l’opération pourra vraiment décoller.