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Julián Alvarez entame le programme d’entraînement de l’Atlético de Madrid alors que les espoirs de transfert à Barcelone s’estompent pour l’attaquant argentin
La préparation débute malgré l'incertitude autour du transfert
Le feuilleton autour de l’avenir d’Alvarez a pris un tournant important puisque l’attaquant a entamé un programme d’entraînement spécialisé préparé par l’Atletico. Après une période de silence ayant suivi sa déclaration publique pendant la Coupe du monde, lors de laquelle il affirmait vouloir partir pour réaliser son « rêve » d’un nouveau défi, le joueur de 26 ans suit désormais un régime physique strict. Selon Marca, Alvarez, qui profite actuellement des derniers jours de ses vacances, travaille individuellement depuis le 1er août afin d’être dans une condition optimale pour la campagne à venir.
Cette évolution laisse entendre que l’Argentin respecte ses obligations professionnelles malgré le fort intérêt du géant catalan. Le programme physique conçu par le staff de l’Atletico doit durer neuf jours, jusqu’à son retour attendu au centre d’entraînement du club le 10 août.
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Le transfert du Barça se heurte à un mur diplomatique
Alors qu’Alvarez prépare son retour, les tentatives du FC Barcelone pour le faire venir au Camp Nou ont rencontré un obstacle majeur. La relation entre les deux poids lourds espagnols s’est considérablement détériorée, l’Atletico accusant Barcelone d’avoir approché le joueur dans son dos. Cette friction s’est transformée en litige formel, l’Atletico déposant une plainte officielle à la fois auprès de la Fédération espagnole de football (RFEF) et de la FIFA. Les Colchoneros sont clairement mécontents de la manière dont le Barça a mené son offensive, ce qui a provoqué une rupture de la communication au niveau des dirigeants.
Le directeur général de l’Atletico, Miguel Angel Gil Marin, s’est montré très clair sur la position du club, affirmant publiquement qu’il ne négocierait pas avec Barcelone dans les circonstances actuelles. La ligne dure adoptée par le club de la capitale signifie qu’un transfert au Barça est, pour le moment, effectivement bloqué.
Simeone et le précédent Griezmann
Malgré le feuilleton judiciaire entre les clubs, Alvarez reste en bons termes avec l’entraîneur Diego Simeone. Les deux hommes auraient maintenu un dialogue sain pendant la Coupe du monde, alors même que les spéculations autour de l’avenir de l’attaquant atteignaient leur paroxysme. Ce lien personnel pourrait être vital si Alvarez doit être réintégré dans le onze de départ cette saison. La direction de l’Atletico a pointé du doigt les représentants du joueur plutôt que l’attaquant lui-même, ce qui laisse entendre que la porte reste ouverte pour qu’il demeure un élément clé du projet à Madrid.
Le club a même encouragé Alvarez à prendre exemple sur Antoine Griezmann, qui a réussi à reconstruire sa relation avec les supporters de l’Atleti et la direction après son propre transfert controversé à Barcelone puis son retour.
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La possibilité d’un départ à l’étranger
Bien que l’Atlético préférerait conserver l’Argentin, la situation est loin d’être réglée. Le club sait qu’une offre importante venue de l’extérieur de la Liga pourrait tout changer. Avec Barcelone et le Real Madrid désormais considérés comme des destinations irréalistes en raison des retombées diplomatiques et des contraintes financières, tout départ impliquerait presque certainement un transfert vers une autre puissance du football européen.
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