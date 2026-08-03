Le feuilleton autour de l’avenir d’Alvarez a pris un tournant important puisque l’attaquant a entamé un programme d’entraînement spécialisé préparé par l’Atletico. Après une période de silence ayant suivi sa déclaration publique pendant la Coupe du monde, lors de laquelle il affirmait vouloir partir pour réaliser son « rêve » d’un nouveau défi, le joueur de 26 ans suit désormais un régime physique strict. Selon Marca, Alvarez, qui profite actuellement des derniers jours de ses vacances, travaille individuellement depuis le 1er août afin d’être dans une condition optimale pour la campagne à venir.

Cette évolution laisse entendre que l’Argentin respecte ses obligations professionnelles malgré le fort intérêt du géant catalan. Le programme physique conçu par le staff de l’Atletico doit durer neuf jours, jusqu’à son retour attendu au centre d’entraînement du club le 10 août.







