Un jour off, un Vélib’, quelques selfies et une capitale qui s’emballe. La présence de Jules Koundé à Paris, en pleine saison avec le FC Barcelone, a relancé les spéculations autour d’un possible transfert vers le PSG. Faut-il y voir un hasard du calendrier ou un indice plus troublant ?
Jules Koundé débarque à Paris, un transfert déjà négocié avec le PSG ?
- Getty Images Sport
Une escapade parisienne qui interroge
Mercredi, le compte X Instant Foot diffuse une séquence où Jules Koundé tente de décrocher un Vélib’ dans les rues de Paris, entouré de supporters en quête de selfies. La scène remonte à mardi, pendant l’un des deux jours de repos accordés par Hansi Flick à son groupe après la victoire du dimanche dernier contre Levante (3-0).
Deux lectures émergent. La première reste simple : un retour aux sources pour souffler, retrouver des proches, profiter d’un moment loin de la pression catalane. La seconde nourrit les fantasmes. Paris ne représente pas seulement sa ville natale, mais aussi le terrain de chasse du Paris Saint-Germain, qui suit le défenseur depuis plusieurs saisons.
- AFP
Le PSG ne lâche pas le dossier
Depuis son départ du FC Séville vers le FC Barcelone à l’été 2022, Koundé figure dans les petits papiers parisiens. Les dirigeants apprécient son profil complet : capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, international confirmé avec les Bleus, habitué aux grands rendez-vous européens.
Ces dernières semaines encore, Paris manifeste son intérêt. L’idée circule en interne : renforcer la colonne vertébrale avec des internationaux français aguerris. Dans cette logique, Koundé coche toutes les cases. Sa présence dans la capitale, même pour quelques heures, attise donc la curiosité.
- Getty Images Sport
Un Barça protégé par une clause géante
Pourtant, le FC Barcelone garde la main. Le club catalan prolonge son défenseur l’été dernier jusqu’en 2030. Sa clause libératoire atteint un milliard d’euros. Un chiffre dissuasif. Toute discussion passerait donc par une négociation directe avec les Blaugrana.
Autre paramètre : la volonté du joueur. Koundé répète qu’il se sent bien en Catalogne. Rien ne laisse penser qu’il cherche une porte de sortie immédiate. Même s’il naît à Paris, il grandit surtout dans le Sud-Ouest et se forme aux Girondins de Bordeaux, loin de la capitale.
Alors, simple parenthèse parisienne ou prémices d’un mouvement plus ambitieux ? Pour l’instant, la vidéo amuse plus qu’elle n’annonce un transfert. Mais dans le football moderne, chaque détail compte. Et à Paris, on observe.