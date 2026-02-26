Jules Koundé débarque à Paris, un transfert déjà négocié avec le PSG ?

Mercredi, le compte X Instant Foot diffuse une séquence où Jules Koundé tente de décrocher un Vélib’ dans les rues de Paris, entouré de supporters en quête de selfies. La scène remonte à mardi, pendant l’un des deux jours de repos accordés par Hansi Flick à son groupe après la victoire du dimanche dernier contre Levante (3-0).

Deux lectures émergent. La première reste simple : un retour aux sources pour souffler, retrouver des proches, profiter d’un moment loin de la pression catalane. La seconde nourrit les fantasmes. Paris ne représente pas seulement sa ville natale, mais aussi le terrain de chasse du Paris Saint-Germain, qui suit le défenseur depuis plusieurs saisons.