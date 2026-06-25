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Jürgen Klopp explique pourquoi il apprécie les pauses d’hydratation controversées de la Coupe du monde
L'avantage pour les joueurs
La Coupe du monde se déroulant aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la FIFA a instauré des temps de repos programmés au milieu de chaque mi-temps. Si l’objectif principal est de protéger les joueurs de la chaleur étouffante de l’été nord-américain, ces interruptions sont devenues un sujet de débat majeur. Klopp a toutefois abordé la question avec plus de légèreté.
Interrogé sur cette nouveauté, il a reconnu la nécessité physiologique pour les joueurs. « Il fait vraiment chaud et c’est une bonne chose pour les joueurs », a-t-il déclaré. « Est-ce que c’est une bonne chose pour les entraîneurs ? Oui, j’aurais adoré ça. C’est peut-être un peu trop pour le moment. C’est clairement trop long, car pour boire, on n’a pas besoin de deux minutes et demie, ou peu importe. Mais c’est comme ça. »
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Klopp trouve le côté amusant de la nouvelle règle de la FIFA.
Pour le technicien de 59 ans, assister à une rencontre au stade offre une expérience bien différente de celle vécue devant la télévision. Klopp a toutefois reconnu, non sans humour, que les interruptions publicitaires constituaient une solution pratique pour quelqu’un de son âge lors des longues journées de match.
« Cela a son utilité, et quand on est au stade, ça passe, car on a droit à un petit spectacle – à Dallas, avec les pom-pom girls, que j’ai appréciées sur grand écran », a déclaré Klopp. « C’est tout à fait acceptable, mais je comprends que quand on est chez soi, les publicités commencent… Mais à mon âge, aller aux toilettes est une pause bienvenue ! »
Tuchel et Van Dijk mènent l’équipe adverse.
D’un autre côté, cette mesure a suscité des critiques dans le milieu du football. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a exprimé son agacement, estimant que la fréquence des pauses modifie profondément le déroulement d’une rencontre. Pour les entraîneurs qui misent sur un rythme intense afin d’épuiser l’adversaire par une pression continue, une interruption toutes les 22 minutes peut donc contrarier leurs plans tactiques.
Le sélectionneur des Three Lions a déclaré : « Je pense que cela interrompt et modifie l’identité d’un match de football bien plus que je ne le pensais. J’avais déjà connu des pauses d’hydratation par le passé, quand il faisait vraiment, vraiment chaud et que c’était nécessaire, mais elles étaient plus courtes. Elles étaient plus courtes et ne concernaient que quelques matchs. Par souci d’équité, cela se fait désormais à chaque match pour toutes les équipes. Cela divise le match en quatre parties distinctes, pour ainsi dire. Et je pense que cela modifie la nature du match plus que je ne le pensais. »
De son côté, le capitaine néerlandais Virgil van Dijk plaide pour une application plus souple du dispositif, plutôt qu’une règle uniforme imposée à chaque rencontre. « Les pauses d’hydratation sont un peu particulières, car j’ai évidemment regardé presque tous les matchs jusqu’à aujourd’hui, et chaque fois qu’on passe à la publicité, c’est un peu… Ce n’est pas vraiment quelque chose que j’apprécie », a expliqué Van Dijk. « Pour les téléspectateurs neutres, ce n’est pas génial non plus. S’il fait vraiment chaud, ce serait évidemment une bonne chose de les instaurer. Mais je pense qu’il faut examiner la situation au cas par cas, pour chaque match. Je crois en avoir déjà assez dit à ce sujet. »
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La FIFA réaffirme sa position ferme en matière d’équité compétitive.
Malgré la polémique soulevée par plusieurs stars et les huées du public lorsque le jeu est interrompu, la FIFA ne compte pas supprimer ces pauses en cours de tournoi. L’instance dirigeante affirme que son objectif principal est d’assurer la sécurité des joueurs et de garantir que toutes les équipes évoluent dans des conditions équitables, qu’il s’agisse d’un toit fermé ou d’une baisse de la température extérieure.
En réponse aux critiques persistantes, un porte-parole de la FIFA a déclaré à la Press Association : « Nous voulons garantir des conditions équitables pour tous, et c’est pourquoi ces pauses sont mises en place lors de chaque match. »
Le président Gianni Infantino a défendu cette règle en reprenant ces arguments et en rejetant toute idée de profit publicitaire.