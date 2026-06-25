Jürgen Klopp explique pourquoi il apprécie les pauses d’hydratation controversées de la Coupe du monde

D’un autre côté, cette mesure a suscité des critiques dans le milieu du football. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a exprimé son agacement, estimant que la fréquence des pauses modifie profondément le déroulement d’une rencontre. Pour les entraîneurs qui misent sur un rythme intense afin d’épuiser l’adversaire par une pression continue, une interruption toutes les 22 minutes peut donc contrarier leurs plans tactiques.

Le sélectionneur des Three Lions a déclaré : « Je pense que cela interrompt et modifie l’identité d’un match de football bien plus que je ne le pensais. J’avais déjà connu des pauses d’hydratation par le passé, quand il faisait vraiment, vraiment chaud et que c’était nécessaire, mais elles étaient plus courtes. Elles étaient plus courtes et ne concernaient que quelques matchs. Par souci d’équité, cela se fait désormais à chaque match pour toutes les équipes. Cela divise le match en quatre parties distinctes, pour ainsi dire. Et je pense que cela modifie la nature du match plus que je ne le pensais. »

De son côté, le capitaine néerlandais Virgil van Dijk plaide pour une application plus souple du dispositif, plutôt qu’une règle uniforme imposée à chaque rencontre. « Les pauses d’hydratation sont un peu particulières, car j’ai évidemment regardé presque tous les matchs jusqu’à aujourd’hui, et chaque fois qu’on passe à la publicité, c’est un peu… Ce n’est pas vraiment quelque chose que j’apprécie », a expliqué Van Dijk. « Pour les téléspectateurs neutres, ce n’est pas génial non plus. S’il fait vraiment chaud, ce serait évidemment une bonne chose de les instaurer. Mais je pense qu’il faut examiner la situation au cas par cas, pour chaque match. Je crois en avoir déjà assez dit à ce sujet. »