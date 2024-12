Jude est de retour ! Bellingham retrouve son instinct de buteur avec un regain de confiance qui devrait profiter à toute son équipe du Real

Le milieu anglais commence à marquer régulièrement, au grand soulagement des Merengue en quête de trophées.

La panne sèche a duré environ trois mois ! On disait que Jude Bellingham était en grande difficulté. Le joueur, qui n'était pas vraiment un buteur, avait arrêté de marquer des buts. Il a fallu attendre le 9 novembre pour que Bellingham trouve enfin le chemin des filets pour la première fois cette saison avec le Real Madrid. Après une série de mauvais résultats - qui n'étaient pas vraiment liés à ses performances individuelles - les critiques sur le "joueur surévalué" fusaient de toutes parts. On lui attribuait le badge de la "saison où il aurait surperformé". Jude qui ?



Il était facile d'expliquer les difficultés de Bellingham en début de saison. Il évoluait plus loin du but, dans une équipe remaniée, avec plus de buteurs. Ce n'était pas idéal pour marquer régulièrement. Quoi qu'il en soit, Bellingham est de retour. Même s'il n'était jamais vraiment parti. Il a marqué cinq fois lors de ses six derniers matchs, dont quatre d'affilée. Son efficacité est là, tout comme l'assurance cruciale dans son jeu. Bellingham n'est pas un attaquant marquant 20 buts par saison, mais on retrouve des échos de ses débuts avec le maillot madrilène.



Avec les Merengue sortant d'un match crucial de la Ligue des Champions et les blessures s'accumulant, le retour en forme de Bellingham ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Il y a différents visages de Bellingham. Celui qui peut marquer beaucoup est de retour, et le Real Madrid ne peut que mieux s'en porter.