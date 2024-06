Jude Bellingham est fait d'un autre bois que toutes les autres icônes du football anglais

Le milieu de terrain anglais jouit d'une polyvalence rarement vue et d'une mentalité de gagnant qui a tant manqué aux générations précédentes.

Jude Bellingham a porté le numéro 22 au début de sa carrière, car lui et son entraîneur de jeunes à Birmingham City voulaient qu'il soit le milieu de terrain complet, combinant les aspects d'un numéro 4 (gardien), d'un numéro 8 (box-to-box) et d'un numéro 10 (meneur de jeu).

Mais après son but de la tête contre la Serbie, qui a permis à l'Angleterre de remporter son premier match de l'Euro 2024, le numéro devrait peut-être être porté à 31. En effet, son but est la marque d'un numéro 9 classique, ce qui lui vaut d'être comparé à Alan Shearer et Cristiano Ronaldo.

Même en faisant abstraction du fait qu'il a marqué le seul but du match, Bellingham a été le meilleur joueur de l'Angleterre à Gelsenkirchen, jouant parfois dans tous les rôles, à l'exception de celui de gardien de but. Et si, pour une raison ou une autre, il devait un jour enfiler les gants et garder les filets, on imagine qu'il pourrait tenir la comparaison avec Jordan Pickford.

La performance globale de l'Angleterre face à la Serbie nous a semblé familière, avec un départ en trombe qui a cédé la place à un manque de maîtrise. Mais pour une autre raison, elle a semblé tout à fait singulière. Les Trois Lions disposent désormais d'un joueur qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Il est peut-être originaire de Birmingham, mais Bellingham est construit différemment du reste de ses compatriotes.