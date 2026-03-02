Getty
Jude Bellingham doit participer à la Coupe du monde ! Thomas Tuchel a donné trois raisons pour lesquelles la star blessée du Real Madrid doit faire partie de l'équipe d'Angleterre
Qui d'autre ? Bellingham a été un joueur clé pour l'Angleterre.
Bellingham s'est rendu célèbre en criant « Qui d'autre ? » après avoir marqué un superbe but du pied contre la Slovaquie lors du Championnat d'Europe 2024, permettant ainsi à l'Angleterre de rester en lice pour la gloire continentale. Il a finalement subi une déception cruelle face à l'Espagne.
Une nouvelle quête d'immortalité aura lieu cet été, lorsque les Three Lions se rendront en Amérique du Nord pour disputer le plus prestigieux des grands tournois. Tout le monde s'accorde à dire que Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, doit faire partie de ces plans.
Tuchel explique pourquoi il doit choisir Bellingham
Il souffre cependant actuellement d'un problème aux ischio-jambiers qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le sélectionneur anglais Tuchel a déclaré : « Le club [le Real Madrid] est un peu plus prudent quant à la durée de sa convalescence. Jude se donne à fond, et comme nous le connaissons, il est déterminé et très professionnel.
Il fera tout son possible pour être avec nous en mars. Bien sûr, nous sommes en contact, c'est normal, et nous lui souhaitons bonne chance... Nous ferons tout notre possible pour l'aider et le soutenir. C'est une petite course contre la montre. »
Bellingham n'a rien à prouver, en tant que figure emblématique de son club et de son pays, et aurait pu être écarté des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon à Wembley, car Tuchel donne à d'autres l'occasion de prouver leur valeur.
L'ancienne star des Three Lions, Sharpe, pense que Bellingham sera dans l'avion, car il est impossible d'ignorer son pedigree et sa passion. S'exprimant en association avec BetBrain, Sharpe a déclaré à GOAL : « Je ne considérerais pas les matchs amicaux de mars comme un critère de sélection pour lui. S'il retrouve sa forme physique, revient dans l'équipe de Madrid et recommence à jouer, alors je pense qu'il faut le sélectionner.
Ce joueur est très talentueux, il peut jouer à plusieurs postes. Il a l'expérience des grands matchs, et la Ligue des champions avec le Real Madrid lui sera très utile pour la Coupe du monde. S'il est en forme et qu'il joue régulièrement pour Madrid, il faut le sélectionner. »
Bellingham est-il « intouchable » dans les rangs anglais ?
C'est une opinion partagée par l'ancien attaquant anglais Michael Owen. L'ancien attaquant du Real Madrid a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'onlui a demandé si Bellingham faisait partie de la catégorie des « intouchables » et s'il serait sélectionné cet été même s'il ne participait pas aux matchs amicaux avant le tournoi : « Évidemment, s'il revient et que tout va bien d'ici la fin de la saison, alors oui, pour moi, il entrerait dans la catégorie des joueurs intouchables. À mes yeux, s'il est en forme, il ira.
« Les joueurs comme lui ne courent pas les rues. Il joue chaque semaine pour le Real Madrid, c'est l'un de leurs joueurs vedettes, l'un de nos joyaux absolus, le fleuron de notre couronne. Ce n'est pas idéal, il n'est pas le premier à se blesser avant un tournoi, mais si tout va bien et qu'il se rétablit bien, alors bien sûr, il fera partie de l'équipe. »
Owen a ajouté à propos de la blessure inopportune subie par l'une des figures de proue du football anglais : « Je trouverais une place pour Jude Bellingham s'il est en forme. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, pas seulement l'un des meilleurs joueurs anglais. Beaucoup dépendra de la décision de Tuchel de déplacer l'un de ces numéros 10 vers une position plus excentrée pour les intégrer.
Y a-t-il un joueur évident à gauche qui va commencer ? Il y a plusieurs candidats. Si deux de ces numéros 10 jouent exceptionnellement bien, pourrait-il alors déplacer quelqu'un sur le côté gauche ?
Si tout le monde est en pleine forme, au meilleur de sa forme et joue à son meilleur niveau, alors pour moi, Jude Bellingham est le meilleur joueur du pays pour ce poste. Mais il y a quelques « si » et « mais » avant d'en arriver là. »
Bellingham, blessé, peut retrouver sa pleine forme grâce au football
Bellingham espère disputer davantage de matches de Liga et de Ligue des champions avant la fin de la saison, même s'il ne devrait pas participer au match retour des huitièmes de finale opposantle Real à Manchester City dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L'Angleterre disputera également des matches contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica en Floride, ce qui permettra à Bellingham de profiter d'une nouvelle sélection en équipe nationale avant le coup d'envoi très attendu de la Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin.
