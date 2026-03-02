Jude Bellingham doit participer à la Coupe du monde ! Thomas Tuchel a donné trois raisons pour lesquelles la star blessée du Real Madrid doit faire partie de l'équipe d'Angleterre

Il souffre cependant actuellement d'un problème aux ischio-jambiers qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le sélectionneur anglais Tuchel a déclaré : « Le club [le Real Madrid] est un peu plus prudent quant à la durée de sa convalescence. Jude se donne à fond, et comme nous le connaissons, il est déterminé et très professionnel.

Il fera tout son possible pour être avec nous en mars. Bien sûr, nous sommes en contact, c'est normal, et nous lui souhaitons bonne chance... Nous ferons tout notre possible pour l'aider et le soutenir. C'est une petite course contre la montre. »

Bellingham n'a rien à prouver, en tant que figure emblématique de son club et de son pays, et aurait pu être écarté des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon à Wembley, car Tuchel donne à d'autres l'occasion de prouver leur valeur.

L'ancienne star des Three Lions, Sharpe, pense que Bellingham sera dans l'avion, car il est impossible d'ignorer son pedigree et sa passion. S'exprimant en association avec BetBrain, Sharpe a déclaré à GOAL : « Je ne considérerais pas les matchs amicaux de mars comme un critère de sélection pour lui. S'il retrouve sa forme physique, revient dans l'équipe de Madrid et recommence à jouer, alors je pense qu'il faut le sélectionner.

Ce joueur est très talentueux, il peut jouer à plusieurs postes. Il a l'expérience des grands matchs, et la Ligue des champions avec le Real Madrid lui sera très utile pour la Coupe du monde. S'il est en forme et qu'il joue régulièrement pour Madrid, il faut le sélectionner. »