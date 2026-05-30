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José Mourinho signe un contrat de trois ans pour reprendre les rênes du Real Madrid
Pérez orchestre un retour fracassant
Selon The Athletic, le Real Madrid a entamé des discussions avec Mourinho le 8 mai, avant que le technicien portugais ne signe officiellement son contrat la semaine dernière. L’ancien coach de Chelsea a quitté Benfica en rejetant une prolongation de contrat à Lisbonne pour s’engager jusqu’en 2029 au Santiago Bernabéu. Le président Florentino Pérez a convoqué des élections le 7 juin, et l’annonce officielle de la nomination de Mourinho interviendra après le scrutin.
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Mourinho repousse sa décision
José Mourinho a attendu la fin de la saison du Benfica, conclue par une victoire 3-1 contre Estoril le 16 mai, avant de trancher sur son avenir. En conférence de presse, le technicien a confirmé qu’il avait reçu une prolongation de contrat mais avait préféré temporiser. Selon The Athletic, il aurait toutefois déjà confié en privé son intention de partir à plusieurs membres du club portugais, poussant Benfica à se tourner vers Marco Silva, alors à Fulham, pour le remplacer, après le refus de Ruben Amorim.
Perez prend un risque
En recrutant Mourinho, le président Florentino Pérez, 79 ans, prend un pari osé qu’il a mené seul, sans passer par le directeur général du club. Le Real Madrid traverse une zone de turbulences : après le limogeage de Xabi Alonso en janvier, puis la démission de l’intérimaire Álvaro Arbeloa, le vestiaire est divisé et le club en pleine perte de vitesse sur la scène nationale. Pérez mise sur la combativité légendaire du « Special One » pour rétablir l’ordre et stopper cette dangereuse descente.
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Des tensions émergent dans le vestiaire
Mourinho doit faire face à des défis immédiats, notamment des supporters en colère et des tensions croissantes au sein de l'équipe, amplifiées par la récente déclaration de Kylian Mbappé selon laquelle il serait « quatrième choix ». L'entraîneur doit également gérer les répercussions des frictions passées impliquant Vinicius Junior, tout en menant à bien le recrutement estival et la restructuration du staff technique. Ayant hérité d'une équipe qui a terminé deux saisons consécutives sans remporter de titre majeur, il doit rapidement rétablir l'unité au sein du vestiaire avant le début de la pré-saison.