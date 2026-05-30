José Mourinho signe un contrat de trois ans pour reprendre les rênes du Real Madrid

José Mourinho a attendu la fin de la saison du Benfica, conclue par une victoire 3-1 contre Estoril le 16 mai, avant de trancher sur son avenir. En conférence de presse, le technicien a confirmé qu’il avait reçu une prolongation de contrat mais avait préféré temporiser. Selon The Athletic, il aurait toutefois déjà confié en privé son intention de partir à plusieurs membres du club portugais, poussant Benfica à se tourner vers Marco Silva, alors à Fulham, pour le remplacer, après le refus de Ruben Amorim.