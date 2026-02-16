José Mourinho de retour au Real Madrid ? L'incroyable révélation

Face aux rumeurs persistantes, José Mourinho a néanmoins tenté de calmer le jeu tout en reconnaissant l’existence de la fameuse clause contractuelle : « Je ne veux pas alimenter des rumeurs qui n’existent pas. J’ai encore un an de contrat avec Benfica, c’est spécial parce que c’est une période électorale et que nous avons voulu protéger un nouveau président. Il y a une clause facile à atteindre. Je n’ai rien contre Madrid. »

Dans la même intervention, José Mourinho a également évoqué la situation actuelle du banc madrilène et l’avenir d'Álvaro Arbeloa : « J'aimerais beaucoup éliminer Madrid, mais j’aimerais aussi beaucoup qu’Arbeloa remporte la Liga et reste à Madrid pendant de nombreuses années, car il a beaucoup de talent. C’est un grand madridista et il a beaucoup de personnalité ». Ces propos, tout en affichant son soutien au technicien en place, laissent ouverte la possibilité d’un futur rebondissement.

À court terme, José Mourinho reste pleinement engagé avec Benfica, et aucune négociation officielle n’a été annoncée. Toutefois, l’existence de cette clause et l’historique entre José Mourinho et le Real Madrid suffisent à nourrir les spéculations du marché des entraîneurs. Dans un environnement où les cycles sportifs évoluent rapidement, les situations contractuelles peuvent parfois provoquer des retournements inattendus.