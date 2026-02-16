(C)Getty Images
Révélation : la clause libératoire spéciale de José Mourinho qui pourrait lui permettre de revenir gratuitement au Real Madrid cet été, malgré son contrat de deux ans avec Benfica
La stratégie de sortie secrète à Lisbonne
Mourinho a rejoint Benfica en début de saison avec un contrat de deux ans, mais selon AS, son contrat comprend une clause qui lui permettrait de partir vers n'importe quelle équipe sans payer de frais de résiliation, un facteur qui rendrait un éventuel transfert à Madrid beaucoup plus simple pour Perez. Toutefois, cette clause ne peut être activée que pendant une période de 10 jours après le dernier match de la saison du Benfica. Bien que la direction du Real Madrid n'ait pas encore officiellement fait de démarche pour recruter l'entraîneur portugais, l'existence de cette fenêtre d'opportunité fait de lui une menace imminente pour le régime actuel. Elle offre à Mourinho un moyen de pression ultime pour revenir au plus haut niveau du football européen si l'appel téléphonique du géant espagnol finit par arriver.
Mourinho apprécie actuellement son retour dans son pays natal, savourant la chance d'être plus proche de sa famille après des années passées à l'étranger. Selon certaines informations, il se sent bien à Lisbonne et n'a jamais publiquement fait pression pour partir, mais l'attrait du Bernabeu reste présent. Alors que la Fédération portugaise de football serait méfiante à l'égard de sa personnalité « envahissante » pour le poste de sélectionneur national après la Coupe du monde, Mourinho continue de nourrir une profonde affection pour Madrid. Un appel de Perez pourrait tout changer, même si les deux hommes ont récemment perdu le contact régulier en raison de changements de numéro de téléphone et de carrière.
Une leçon de tactique contre son ancien élève
Le récent affrontement en Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid a rappelé douloureusement aux supporters madrilènes le génie tactique de Mourinho. Après avoir précédemment qualifié Arbeloa de « son garçon », Mourinho n'a montré aucune pitié sur le banc, orchestrant une incroyable victoire 4-2 couronnée par un but d'Anatoliy Trubin à la dernière minute. Les célébrations endiablées qui ont suivi, pour lesquelles Mourinho s'est ensuite excusé, ont mis en évidence la flamme qui brûle toujours chez le vétéran entraîneur.
Mourinho lui-même a récemment laissé entendre qu'il pourrait revenir au Bernabeu, révélant à quel point il était proche de s'y rendre juste avant d'accepter le poste à Benfica. S'exprimant après le match aller le 28 janvier, il a déclaré : « J'étais sur le point de me rendre au Bernabeu pour la première fois depuis mon départ. Mon ami Oscar Ribot avait tout préparé, mais la veille, Benfica m'a appelé et j'ai dû venir signer. »
Le facteur Florentino Perez
La relation entre Perez et Mourinho reste une pièce maîtresse du puzzle. Bien qu'ils ne se soient pas beaucoup parlé ces dernières années, le prochain match de barrage de la Ligue des champions offre une occasion idéale pour une rencontre en face à face.
Perez devrait décider cette semaine s'il se rendra à Lisbonne pour le match aller, le match retour ayant lieu dans la capitale espagnole huit jours plus tard.
Ce que l'avenir réserve au Special One
Pour l'instant, Mourinho reste fidèle à son projet au Benfica, avec l'intention de continuer à modeler l'équipe selon son style de jeu pour la prochaine saison.
Cependant, l'attrait du Real Madrid est sans égal dans le monde du football. Avec la clause « libre » active cet été, les obstacles financiers qui empêchent généralement les transferts en cours de contrat sont inexistants. Alors que la saison touche à sa fin, la fenêtre de 10 jours pourrait s'avérer trop tentante pour que Perez et Madrid y résistent. Reste à voir si Mourinho reviendra pour revendiquer son trône, mais la porte est officiellement grande ouverte.
