« Je l'ai fait toute ma vie » - José Mourinho admet que le Real Madrid, « roi blessé », sera « dangereux », mais le patron du Benfica insiste sur le fait qu'il est « habitué » aux grands défis de la Ligue des champions

Face aux médias à l'Estadio da Luz, Mourinho a refusé de se laisser emporter par le souvenir de la victoire surprise du Benfica lors de la phase de championnat. Le tacticien portugais sait que ce triomphe 4-2, bien qu'historique, n'a servi qu'à provoquer les 15 fois champions d'Europe. Alors que le Real Madrid arrive à Lisbonne désespéré de restaurer sa réputation, Mourinho a averti son équipe qu'il est souvent plus difficile d'affronter une bête acculée qu'une bête confiante.

« Ils sont blessés. Et un roi blessé est dangereux », a déclaré Mourinho aux journalistes. « Nous jouerons le match aller avec notre tête, notre ambition et notre confiance. Nous savons ce que nous avons fait aux rois de la Ligue des champions, mais nous devons être prêts à faire face à leur réaction. »

La défaite à Lisbonne au début de la saison a été catastrophique pour les Merengues, qui sont passés de la troisième à la neuvième place du classement et se sont retrouvés contraints de disputer ce barrage périlleux. Ce fut une soirée chaotique, marquée par le superbe coup de tête d'Anatoliy Trubin à la 98e minute, un moment que Mourinho a évoqué avec un sourire ironique.

« Trubin ne sera pas en attaque au stade Luz cette fois-ci », a-t-il plaisanté, détendant l'atmosphère avant de revenir sérieusement sur son propre pedigree dans les matchs à élimination directe. « Je suis très habitué à ce genre de rencontres. J'ai fait ça toute ma vie. Les gens pensent souvent qu'il faut un certain résultat lors du match aller pour telle ou telle raison. Je dis qu'il n'y a pas de résultat définitif. »