« Je l'ai fait toute ma vie » - José Mourinho admet que le Real Madrid, « roi blessé », sera « dangereux », mais le patron du Benfica insiste sur le fait qu'il est « habitué » aux grands défis de la Ligue des champions
Mourinho : un roi blessé est dangereux
Face aux médias à l'Estadio da Luz, Mourinho a refusé de se laisser emporter par le souvenir de la victoire surprise du Benfica lors de la phase de championnat. Le tacticien portugais sait que ce triomphe 4-2, bien qu'historique, n'a servi qu'à provoquer les 15 fois champions d'Europe. Alors que le Real Madrid arrive à Lisbonne désespéré de restaurer sa réputation, Mourinho a averti son équipe qu'il est souvent plus difficile d'affronter une bête acculée qu'une bête confiante.
« Ils sont blessés. Et un roi blessé est dangereux », a déclaré Mourinho aux journalistes. « Nous jouerons le match aller avec notre tête, notre ambition et notre confiance. Nous savons ce que nous avons fait aux rois de la Ligue des champions, mais nous devons être prêts à faire face à leur réaction. »
La défaite à Lisbonne au début de la saison a été catastrophique pour les Merengues, qui sont passés de la troisième à la neuvième place du classement et se sont retrouvés contraints de disputer ce barrage périlleux. Ce fut une soirée chaotique, marquée par le superbe coup de tête d'Anatoliy Trubin à la 98e minute, un moment que Mourinho a évoqué avec un sourire ironique.
« Trubin ne sera pas en attaque au stade Luz cette fois-ci », a-t-il plaisanté, détendant l'atmosphère avant de revenir sérieusement sur son propre pedigree dans les matchs à élimination directe. « Je suis très habitué à ce genre de rencontres. J'ai fait ça toute ma vie. Les gens pensent souvent qu'il faut un certain résultat lors du match aller pour telle ou telle raison. Je dis qu'il n'y a pas de résultat définitif. »
Les casse-tête de sélection du Special One
Malgré l'avantage psychologique que leur confère leur récente victoire, Mourinho est confronté à une crise potentielle au sein de sa ligne défensive. Le manager portugais s'inquiète de l'état de forme de son arrière droit Amar Dedic, qui a joué un rôle essentiel dans la campagne européenne du Benfica cette saison. Le défenseur bosnien a disputé 32 matches toutes compétitions confondues, mais son état de santé est surveillé de près.
Mourinho a admis qu'il serait difficile de trouver une « solution équilibrée » pour un match de cette importance si le joueur de 22 ans venait à manquer, soulignant que Dedic devait être ménagé. La situation est encore compliquée par des facteurs externes, car selon certaines informations, le prochain ramadan du défenseur pourrait être pris en compte dans la gestion de son état physique.
Il y a toutefois des nouvelles positives concernant Fredrik Aursnes. Le joueur norvégien polyvalent était source d'inquiétude depuis qu'il avait manqué le déplacement aux Açores en raison d'une blessure musculaire, mais son rétablissement est encourageant, ce qui laisse espérer qu'il pourra jouer à l'Estadio da Luz.
Le Real Madrid en quête de rédemption à Lisbonne
Pour Alvaro Arbeloa et le Real Madrid, le retour à Lisbonne représente une chance d'exorciser les démons de leur dernière visite. L'équipe espagnole a vu deux de ses joueurs, Raul Asencio et Rodrygo, être expulsés dans les dernières minutes de cette défaite 4-2, un match qui lui a finalement coûté une place automatique en huitièmes de finale. Malgré ses difficultés en Europe, elle reste une force redoutable au niveau national, occupant la première place de la Liga, avec deux points d'avance sur Barcelone. Mourinho ne se fait aucune illusion : le club qu'il a autrefois dirigé cherchera à réaffirmer sa domination historique.
« Ce match sera très exigeant, sans aucun doute », a admis Mourinho. La victoire historique du mois dernier a été particulièrement savoureuse pour le patron du Benfica, car elle marquait sa toute première victoire contre Madrid. Ce résultat a été le catalyseur d'un revirement improbable pour les Aigles, qui ont atteint les phases à élimination directe malgré quatre défaites lors de leurs quatre premiers matches. Ils doivent maintenant prouver que ce résultat n'était pas un coup de chance, alors que les deux poids lourds s'affrontent à nouveau.
Le poids des attentes à l'Estadio da Luz
Le Benfica occupe actuellement la troisième place du championnat portugais et souhaite à tout prix transformer sa régularité nationale en une longue série européenne. La grande expérience du manager dans les matchs à élimination directe en deux manches est considérée comme le plus grand atout du club. Mourinho reste confiant quant à son pedigree, réitérant qu'il excelle sous cette pression particulière. Il a passé des décennies à maîtriser l'art des phases à élimination directe de la Ligue des champions, et il attend de ses joueurs qu'ils fassent preuve de la même force mentale lorsque le coup d'envoi sera donné mardi soir.
Le match aller au Portugal donnera le ton pour l'ensemble de la rencontre. Le statut de « rois blessés » du Real Madrid le rend imprévisible, mais la connaissance intime que Mourinho a de l'ADN du club pourrait être le facteur décisif. Si l'attention reste focalisée sur les stars sur le terrain, la bataille d'esprit entre les bancs occupera le devant de la scène. Comme le dit le Special One, il n'y a pas de « résultat définitif » lors du match aller, mais il cherchera certainement à s'assurer que son équipe se rende au Bernabeu avec quelque chose à défendre.
