Newcastle s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Carabao Cup après une victoire arrachée de haute lutte contre Millwall. Jaissle avait aligné un onze de départ solide pour ce match du troisième tour au Den. Malgré une composition redoutable, le club de Premier League a eu du mal à trouver son rythme dans le dernier tiers du terrain.

Le vainqueur de l’édition 2025 a dominé la possession mais s’est montré incroyablement inefficace devant le but pendant une grande partie de la soirée. Willock a fini par jouer les héros, évitant aux visiteurs le danger d’une séance de tirs au but qui se profilait. Son intervention décisive en fin de match a permis à Jaissle de conserver son début de saison sans défaite.