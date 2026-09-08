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Joe Willock frappe tardivement alors que Newcastle vient à bout de Millwall en Carabao Cup
Newcastle évite la frayeur en Carabao Cup
Newcastle s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Carabao Cup après une victoire arrachée de haute lutte contre Millwall. Jaissle avait aligné un onze de départ solide pour ce match du troisième tour au Den. Malgré une composition redoutable, le club de Premier League a eu du mal à trouver son rythme dans le dernier tiers du terrain.
Le vainqueur de l’édition 2025 a dominé la possession mais s’est montré incroyablement inefficace devant le but pendant une grande partie de la soirée. Willock a fini par jouer les héros, évitant aux visiteurs le danger d’une séance de tirs au but qui se profilait. Son intervention décisive en fin de match a permis à Jaissle de conserver son début de saison sans défaite.
- AFP
Willock brise la résistance acharnée de Millwall
Newcastle n’a cadré qu’un seul tir durant une première heure frustrante dans le sud de Londres. Le gardien de Millwall, Filip Marschall, s’est montré impérial en repoussant brillamment une puissante tentative de Willock à son premier poteau.
Cependant, le milieu de terrain n’allait pas être privé une deuxième fois à mesure que le temps s’égrenait. À la 81e minute, Lewis Hall a adressé un centre précis et tendu dans la surface de réparation.
Willock a réagi le plus vite et a propulsé le ballon au fond des filets pour finalement mettre fin à la résistance acharnée de Millwall. Ce but a été un immense soulagement pour les supporters de Newcastle ayant fait le déplacement, eux qui avaient vu leur équipe peiner pendant de longues périodes.
Arconte trouve le poteau dans un match nul dramatique
Avant le déclic de Willock, Millwall avait menacé de réussir un spectaculaire exploit en coupe. Entré en jeu, Tairyk Arconte a failli faire payer un certain laxisme défensif de Tino Livramento lorsqu'il s'est retrouvé seul face au but, avant de voir sa frappe rasante heurter le poteau.
Newcastle a aussi connu des moments de grande frustration à l'autre bout du terrain. Les visiteurs ont vu une forte réclamation pour un penalty repoussée juste avant la mi-temps. Fabian Schar semblait avoir été tiré par le maillot dans la surface par le défenseur de Millwall Caleb Taylor. Cependant, l'arbitre a rejeté les protestations, obligeant finalement Newcastle à trouver la faille dans le jeu.
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Newcastle se prépare pour le test de Leeds United
Après avoir bien négocié leur délicat rendez-vous en coupe, Newcastle va désormais se reconcentrer sur les compétitions nationales. Le club doit affronter Leeds United lors de sa prochaine rencontre de Premier League et cherchera à poursuivre sur sa lancée.
De son côté, Millwall doit se remobiliser et se concentrer sur sa remontée au classement de Championship. Le club accueillera Blackburn Rovers lors de son prochain match de championnat.
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