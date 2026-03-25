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Gianluca Minchiotti

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Joao Mario transféré définitivement à Bologne ? Le montant qui satisfait la Juventus

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Le défenseur latéral a convaincu Bologne, qui étudie actuellement la possibilité de l'acheter définitivement à la Juventus, où le Portugais ne fait pas partie des plans

L'avenir de João Mário pourrait bientôt prendre définitivement les couleurs rouge et bleu. Le latéral droit portugais né en 2000, arrivé à Bologne lors du mercato hivernal sous forme de prêt de la Juventus, a déjà commencé à se tailler une place importante dans le dispositif de l'équipe émilienne, convainquant la direction et le staff technique de miser résolument sur lui pour la saison prochaine également.


Selon Sportmediaset, Bologne envisagerait en effet sérieusement d'entamer des négociations avec le club bianconero en vue d'untransfert définitif du joueur. Un signe clair de confiance envers le défenseur portugais, qui a démontré en quelques semaines de bonnes qualités tant en défense qu'en phase offensive.

  • LA POSITION DE LA JUVENTUS

    De son côté, la Juventus semble décidée à ne pas considérer João Mário comme un élément central de son projet technique futur. Malgré l’investissement réalisé il y a tout juste un été — 11,4 millions d’euros versés au FC Porto, plus 1,2 million d’euros de frais annexes —, la direction bianconera serait disposée à écouter des offres, fixant une valeur d’environ 10 millions d’euros pour un transfert définitif.


    Une opération qui, si elle se confirmait, permettrait à la Juve d'éviter d'éventuelles pertes financières et à Bologne de s'assurer les services d'un joueur déjà doté d'une expérience internationale et présentant un potentiel de progression intéressant.

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  • LE RENDEMENT

    Sur le terrain, João Mário a commencé à faire ses preuves : depuis son arrivée en Émilie, il a disputé 8 matches, couronnés par un but. Ces chiffres s’ajoutent aux 13 apparitions qu’il a accumulées en début de saison sous le maillot de la Juventus, pour un total de plus de 20 matches disputés cette saison toutes compétitions confondues.


    Lié aux Bianconeri par un contrat de longue durée, expirant le 30 juin 2030, le latéral portugais représente un dossier de mercato intéressant en vue de l'été. Beaucoup dépendra de la volonté de Bologne de passer à l'action et de la stratégie de la Juventus, mais on a le sentiment que les négociations pourraient s'intensifier dans les prochains mois.


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