Joao Mario transféré définitivement à Bologne ? Le montant qui satisfait la Juventus

L'avenir de João Mário pourrait bientôt prendre définitivement les couleurs rouge et bleu. Le latéral droit portugais né en 2000, arrivé à Bologne lors du mercato hivernal sous forme de prêt de la Juventus, a déjà commencé à se tailler une place importante dans le dispositif de l'équipe émilienne, convainquant la direction et le staff technique de miser résolument sur lui pour la saison prochaine également.





Selon Sportmediaset, Bologne envisagerait en effet sérieusement d'entamer des négociations avec le club bianconero en vue d'untransfert définitif du joueur. Un signe clair de confiance envers le défenseur portugais, qui a démontré en quelques semaines de bonnes qualités tant en défense qu'en phase offensive.