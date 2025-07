Jess Fishlock : 19 ans d'attente, la dernière danse d'une légende maudite

Pays de Galles vs Pays-Bas

Double lauréate de la LdC, elle a failli tout arrêter. À 38 ans, elle va enfin disputer son premier grand tournoi. L'histoire est belle.

L'histoire du football est pavée de noms illustres qui, malgré des exploits individuels remarquables et un palmarès en club bien rempli, ont traversé toute leur carrière sans jamais disputer de tournoi international majeur. Pendant longtemps, Jess Fishlock, l'une des meilleures milieux de terrain de l'histoire de la NWSL (le championnat américain de première division), semblait destinée à ajouter son nom à cette liste maudite.

En dix-neuf ans de carrière internationale, celle qui est aujourd'hui considérée comme la plus grande footballeuse galloise de tous les temps a connu neuf tentatives infructueuses de qualifier les "Dragons" pour un Euro ou une Coupe du Monde. On lui pardonnerait d'avoir cru, par moments, que ce jour n'arriverait jamais. Et puis, c'est arrivé.

Le Pays de Galles n'a certainement pas choisi la facilité. Il a fallu des prolongations pour battre la Slovaquie, puis pour s'imposer à Dublin face à l'Irlande. Mais le Pays de Galles a enfin franchi l'obstacle, offrant à Fishlock, aujourd'hui âgée de 38 ans, ce qu'elle a décrit comme « le plus grand moment de fierté » de sa riche carrière. Aujourd'hui, alors que l'Euro 2025 commence, l'opportunité qu'elle et tout un pays attendaient est enfin là. Avec, en prime, une occasion en or de jeter un pavé dans la mare des Anglaises, championnes en titre.