Jérémie Jacquet snobe Chelsea et signe à Liverpool pour 72 M€

Le montant de la transaction a de quoi donner le vertige. Pour s'attacher les services du prodige formé à Rennes, Liverpool n'a pas hésité à mettre 72 millions d'euros sur la table, bonus inclus. Une somme colossale qui pulvérise le record de vente du Stade Rennais, détenu jusqu'alors par Jérémy Doku (60 M€), et qui place le natif de Bondy dans une sphère financière réservée à l'élite mondiale. À seulement 20 ans, et avec une expérience encore limitée en Ligue 1, Jacquet devient l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire, signe de la confiance aveugle que lui porte son nouveau club.