On pensait l'affaire entendue, le contrat déjà ficelé. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Jérémie Jacquet semblait s'écrire en lettres capitales du côté de Londres. Courtisé avec insistance par Chelsea, qui voyait en lui le futur patron de sa défense, le joueur de 20 ans avait même trouvé un accord contractuel avec les Blues. C'était sans compter sur l'irruption spectaculaire de Liverpool dans la dernière ligne droite. Les Reds ont non seulement rattrapé leur retard, mais ils ont doublé leur rival sur le fil, bouclant l'opération en un temps record.
Jérémie Jacquet snobe Chelsea et signe à Liverpool pour 72 M€
Un transfert historique à 72 millions d'euros
Le montant de la transaction a de quoi donner le vertige. Pour s'attacher les services du prodige formé à Rennes, Liverpool n'a pas hésité à mettre 72 millions d'euros sur la table, bonus inclus. Une somme colossale qui pulvérise le record de vente du Stade Rennais, détenu jusqu'alors par Jérémy Doku (60 M€), et qui place le natif de Bondy dans une sphère financière réservée à l'élite mondiale. À seulement 20 ans, et avec une expérience encore limitée en Ligue 1, Jacquet devient l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire, signe de la confiance aveugle que lui porte son nouveau club.
La connexion française chez les Reds
En rejoignant Anfield, Jérémie Jacquet ne sera pas dépaysé. Il retrouvera un visage familier en la personne d'Hugo Ekitike, son compatriote qui évolue déjà sous les ordres d'Arne Slot. Cette connexion a sans doute pesé dans la balance au moment du choix final, offrant au jeune défenseur la perspective d'une intégration facilitée dans un vestiaire où la langue de Molière résonne déjà. Le projet sportif de Liverpool, régulièrement qualifié en Ligue des Champions, a visiblement offert des garanties supérieures à l'instabilité chronique de Chelsea.
Rennes conserve sa pépite... pour six mois
Si le transfert est acté, les supporters rennais pourront encore profiter de leur joyau quelques mois. L'accord prévoit en effet un prêt immédiat au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison. C'était une condition sine qua non posée par l'entraîneur Habib Beye et la direction bretonne, soucieux de ne pas déstabiliser l'équipe en plein milieu de l'exercice. Jacquet terminera donc sa mission en Ligue 1 avant de faire le grand saut vers la Premier League l'été prochain.
Un profil taillé pour l'Angleterre
Comparé à Cristian Romero pour son agressivité et sa qualité de relance, Jacquet a tout pour réussir outre-Manche. Solide dans les duels, rapide et à l'aise techniquement, il correspond parfaitement au profil moderne recherché par les cadors anglais. Son éclosion fulgurante, passée par un prêt formateur à Clermont et une affirmation express à Rennes, témoigne d'une maturité précoce. Liverpool vient de s'offrir bien plus qu'un espoir : un futur pilier défensif, au nez et à la barbe de Chelsea.