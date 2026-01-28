Mercato : Jacquet hésite entre Chelsea et Liverpool

Rennes se bat pour conserver le joueur de 20 ans et a fixé un prix conséquent, entre 65 et 70 millions d'euros, pour son défenseur central.

Chelsea n'a pour l'instant proposé que 50 millions d'euros, une offre qui ne semble pas avoir convaincu le club de Ligue 1. Cependant, selon Sky Sports, les discussions entre les deux équipes se poursuivent.

Jacquet continue de faire pression pour un transfert à Chelsea, mais l'intérêt du Bayern et de Liverpool s'est fait jour, faisant de lui une destination alternative pour le jeune Français.

D'après Ouest France, un accord semble toutefois peu probable.

« Il faudrait une offre incroyable, peut-être autour de 70 millions d'euros, ce qui ne correspond pas à la tendance actuelle », rapporte le journal.

« Chelsea se concentre avant tout sur la signature du joueur pour l'été prochain, car la concurrence est rude, notamment avec Liverpool. »

Cette information concorde avec celle de Fabrizio Romano, qui a détaillé la situation sur YouTube.

« Chelsea reste pleinement dans la course pour ce talentueux défenseur français de Rennes. C'est une véritable bataille. Croyez-moi, tous ces clubs discutent avec l'entourage du joueur et avec Rennes pour comprendre les options qui s'offrent à eux », a-t-il déclaré.

« Chelsea a fait des progrès il y a deux semaines concernant les détails du contrat. Les discussions sont déjà bien avancées, mais pas encore avec Rennes. Rennes souhaite conserver le joueur lors de ce mercato hivernal et le laisser partir cet été.

« Liverpool, Chelsea et le Bayern font des efforts, mais uniquement pour l'été. Pour le Bayern, Jacquet représente une opportunité, comme l'était Marc Guehi, car le club cherche à remplacer Kim Min-jae, qui pourrait quitter le club lors du mercato estival. »

« Chelsea et Liverpool aimeraient conclure l'affaire maintenant, mais Rennes insiste pour vendre le joueur cet été, et non en janvier. »