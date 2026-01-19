Jérémy Jacquet : qui est le prodige de Rennes à 70 M€ qui affole Chelsea ?

Confiance et agressivité contrôlée : Jacquet a tous les atouts, physiques et mentaux, pour devenir un grand défenseur. Il est aussi à l'aise dans une défense à trois qu'à quatre, et sa vitesse lui permet de couvrir de grands espaces. Il est également dominant dans les airs, ce qui en ferait une arme redoutable sur coups de pied arrêtés à Chelsea. Mais ce qui le distingue des autres, c'est sa qualité de relance. Regardez n'importe quel match de Rennes, et vous le verrez adresser des transversales magnifiques, casser les lignes par la passe ou même percer balle au pied.