À 20 ans à peine, Jérémy Jacquet est le genre de talent sur lequel Chelsea devrait miser plus souvent, plutôt que de dépenser des fortunes sur des adolescents qui ne joueront probablement jamais en équipe première. Le club londonien a un besoin criant d'un nouveau patron en défense depuis les départs d'Antonio Rüdiger et Thiago Silva. Et ils pensent avoir trouvé leur homme en Bretagne. Mais qui est vraiment Jérémy Jacquet ? Pourquoi Chelsea le considère-t-il comme la solution à ses problèmes ? Et vaut-il vraiment les 70 millions d'euros que Rennes réclame pour lui ? GOAL vous présente l'un des plus grands espoirs du football français.
Jérémy Jacquet : qui est le prodige de Rennes à 70 M€ qui affole Chelsea ?
L'enfant de Bondy que le PSG a raté
Jérémy Jacquet est né à Bondy, en banlieue parisienne, en 2005. Le PSG, souvent critiqué pour son incapacité à retenir les meilleurs talents de la région, l'a laissé filer. C'est le Stade Rennais, réputé pour sa formation, qui a flairé le bon coup en 2019. L'histoire d'un talent de plus qui a échappé au radar parisien pour s'épanouir ailleurs.
- AFP
L'éclosion après le prêt
À 18 ans, après avoir fait ses débuts en Ligue 1 avec Rennes, il est prêté à Clermont. L'expérience est difficile, mais formatrice. Élu dans l'équipe-type de l'Euro U19 l'été suivant, il est devenu évident qu'il était trop fort pour la Ligue 2. Rennes a donc décidé de payer pour casser son prêt en cours de saison. Un choix payant : il a disputé 11 des 14 derniers matchs de championnat et a été l'un des grands artisans du maintien du club. L'explosion était en marche.
- AFP
La confirmation
Malgré son faible temps de jeu au plus haut niveau, Jacquet a été très courtisé cet été. Arsenal le voulait, mais s'est heurté au refus de Rennes. Cette agitation ne l'a pas perturbé. Il a débuté tous les matchs de la saison, à l'exception de deux pour cause de suspension, et ses performances lui ont ouvert les portes de l'équipe de France Espoirs. Il n'est donc pas surprenant de le voir à nouveau au centre des rumeurs cet hiver. Chelsea a besoin d'un défenseur de sa trempe. Et s'ils n'avaient pas manifesté leur intérêt, un autre grand club l'aurait fait.
- AFP
Un profil complet
Confiance et agressivité contrôlée : Jacquet a tous les atouts, physiques et mentaux, pour devenir un grand défenseur. Il est aussi à l'aise dans une défense à trois qu'à quatre, et sa vitesse lui permet de couvrir de grands espaces. Il est également dominant dans les airs, ce qui en ferait une arme redoutable sur coups de pied arrêtés à Chelsea. Mais ce qui le distingue des autres, c'est sa qualité de relance. Regardez n'importe quel match de Rennes, et vous le verrez adresser des transversales magnifiques, casser les lignes par la passe ou même percer balle au pied.
- AFP
Les points à améliorer
Deux interrogations subsistent à son sujet. La première : saura-t-il s'adapter à la pression d'un grand club comme Chelsea, où il serait attendu comme le sauveur ? La deuxième concerne son jeu. Son agressivité est une force, mais elle peut aussi se retourner contre lui. Il n'est pas rare de le voir se faire éliminer trop facilement ou concéder des fautes évitables. Des questions sur sa discipline restent valables, surtout qu'il rejoindrait une équipe de Chelsea qui n'est pas un modèle de fair-play.
- Getty Images Sport
Le "nouveau Cristian Romero" ?
Désolé de décevoir les fans de Chelsea, mais son style est remarquablement similaire à celui du capitaine de Tottenham, Cristian Romero. Les deux sont des défenseurs intransigeants, agressifs, pour le meilleur et pour le pire. Quand leur style fonctionne, c'est un régal. Mais il faut parfois accepter de mourir avec leurs erreurs pour vivre avec leurs coups d'éclat. Romero, malgré ses défauts, reste un joueur clé dans la construction du jeu de son équipe. Jacquet a le même profil. Mais il n'a que 20 ans, et a donc tout le temps de gommer les imperfections de son jeu.
Un transfert imminent ?
Chelsea a déjà trouvé un accord avec le joueur, qui est désireux de rejoindre les Blues. Reste à savoir si le prix de 70 millions d'euros fixé par Rennes ne sera pas un obstacle. Le club breton n'est pas pressé de le vendre et sait qu'il aura d'autres offres cet été. Mais Chelsea a un besoin urgent d'un défenseur de ce calibre. Et les dirigeants de BlueCo savent mieux que quiconque que chaque joueur a un prix.