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« Je suis heureux » : Rodri arrive à Barcelone pour finaliser un transfert retentissant à Manchester City
L’accord avec Manchester City
Le chemin vers la finalisation de la signature de Rodri n’a pas été facile pour Barcelone. Manchester City, conscient de la valeur de ce joueur clé, a rejeté deux offres formelles du Barça avant de finalement donner son feu vert dimanche après-midi. L’ampleur de l’opération est significative, le joueur devant signer un contrat avec le Barça jusqu’en 2030.
Le milieu de terrain a privilégié l’offre de Barcelone tout au long du processus, allant même jusqu’à repousser l’intérêt d’autres géants européens et de leurs rivaux historiques. Son agent a confirmé que le Real Madrid avait auparavant formulé « une offre impossible à refuser », mais le désir de Rodri de s’intégrer au style de jeu du Barça. En outre, le joueur a rapidement écarté les options lucratives du Paris Saint-Germain et d’autres clubs à travers le continent.
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Rodri partage son enthousiasme
Le milieu de terrain né à Madrid a atterri au terminal des vols privés d’El Prat accompagné de sa famille. À son arrivée à l’aéroport, Rodri a pris le temps de s’adresser aux médias présents, exprimant son soulagement de voir enfin l’opération sur le point d’être bouclée. S’adressant aux journalistes, il a admis que le processus avait été éprouvant, mais gratifiant. « Très heureux d’arriver. Ces derniers jours ont été intenses, mais je suis heureux que tout soit réglé », a-t-il déclaré.
« Jouer pour le Barça est un rêve pour moi. J’ai vraiment hâte de rencontrer mes coéquipiers, dont beaucoup que je connais déjà en sélection. Maintenant, il est temps de travailler et de donner le meilleur de moi-même. Allons chercher la Ligue des champions et tout ce qui se présentera à nous. »
Examens médicaux et signature officielle
Il ne reste plus que les dernières formalités avant que le transfert puisse être officiellement annoncé au monde entier. Après avoir quitté l’aéroport, Rodri devrait se rendre à son hôtel avant de retrouver des représentants du Barça pour un dîner officiel. Joan Laporta et Deco devraient mener la délégation du club, offrant à Rodri l’occasion de rencontrer le président et le directeur sportif avant l’annonce officielle de sa signature.
Rodri devrait passer sa visite médicale dès demain matin, au centre d’entraînement du club. Si tout se passe bien lors des examens physiques, il remplira ensuite les documents nécessaires et signera son nouveau contrat aux côtés des dirigeants du club. Les services juridiques du Barça et les avocats travaillent déjà en partant du principe que Rodri pourra être présenté demain aux alentours de 13 heures, permettant aux supporters de voir leur nouveau héros sous les couleurs du club pour la première fois.
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Des préoccupations liées à la condition physique retardent les débuts
Le calendrier du FC Barcelone pour dévoiler sa nouvelle star est conçu pour maximiser l’impact auprès des supporters. Sauf retard bureaucratique concernant le transfert des documents depuis Manchester, le club prévoit de finaliser la signature dans les prochaines heures afin que Rodri puisse être présenté mercredi. L’occasion idéale est la 61e édition du trophée Joan Gamper, où l’équipe affrontera le club égyptien d’Al Ahly. Toutefois, les supporters devront attendre encore un peu avant de le voir à l’œuvre sur le terrain. Il ne fera pas ses débuts contre Al Ahly, car il ne s’est pas encore entraîné avec le groupe.
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