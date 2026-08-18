Le chemin vers la finalisation de la signature de Rodri n’a pas été facile pour Barcelone. Manchester City, conscient de la valeur de ce joueur clé, a rejeté deux offres formelles du Barça avant de finalement donner son feu vert dimanche après-midi. L’ampleur de l’opération est significative, le joueur devant signer un contrat avec le Barça jusqu’en 2030.

Le milieu de terrain a privilégié l’offre de Barcelone tout au long du processus, allant même jusqu’à repousser l’intérêt d’autres géants européens et de leurs rivaux historiques. Son agent a confirmé que le Real Madrid avait auparavant formulé « une offre impossible à refuser », mais le désir de Rodri de s’intégrer au style de jeu du Barça. En outre, le joueur a rapidement écarté les options lucratives du Paris Saint-Germain et d’autres clubs à travers le continent.