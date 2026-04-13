« Je sais qui a imposé cette clause » : une déclaration explosive concernant la prolongation de Nico Schlotterbeck au BVB

Schlotterbeck a prolongé la semaine dernière son contrat, qui courait initialement jusqu’en 2027, jusqu’en 2031. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait toutefois négocié une clause de sortie très discutée. Celle-ci lui permet de quitter Dortmund dès l’été prochain, après la Coupe du monde, contre le versement d’une indemnité de transfert prédéfinie. Selon les médias, cette clause serait activable contre un chèque oscillant entre 50 et 60 millions d’euros, somme que seuls quelques grands clubs seraient prêts à investir. Le FC Bayern Munich, lui, n’aurait pas accès à cette option, précise Bild.

Selon Matthäus, le défenseur central aurait « toujours voulu franchir une nouvelle étape », tout en restant attaché au Borussia Dortmund. Cette clause lui ouvre ainsi la porte d’un grand club comme le Real Madrid ou un cador de Premier League, sans pour autant compromettre la stabilité du BVB.

Le BVB a toutefois obtenu une garantie : en 2026, le club percevra encore une indemnité de transfert, mais plus en 2027, a expliqué Matthäus. Selon l’ancien international de 65 ans, la crainte des supporters – que Schlotterbeck ne se consacre plus pleinement au Borussia – est infondée : « Ce n’est pas vrai. Son cœur restera à Dortmund. »