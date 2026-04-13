Selon le recordman des sélections en équipe nationale, les clauses controversées du contrat résultent d’une décision interne au Borussia Dortmund.
Traduit par
« Je sais qui a imposé cette clause » : une déclaration explosive concernant la prolongation de Nico Schlotterbeck au BVB
« On ne prend pas une décision aussi importante en solo. Je sais qui a imposé cette clause, mais je ne le révélerai pas pour l'instant », a affirmé Matthäus sur le plateau de l'émission « Sky90 – le débat sur le football », avant d'ajouter : « C'est quelqu'un du Borussia Dortmund. »
Il précise que « quatre ou cinq personnes étaient autour de la table » et ont convenu de cette clause pour satisfaire les deux parties. « L’un d’eux a alors dit : “Plutôt que de le laisser partir sans cette clause et sans prolongation, donnons-la-lui” », résumant ainsi le sentiment général.
- Getty Images Sport
Schlotterbeck : une clause de sortie crée la polémique
Schlotterbeck a prolongé la semaine dernière son contrat, qui courait initialement jusqu’en 2027, jusqu’en 2031. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait toutefois négocié une clause de sortie très discutée. Celle-ci lui permet de quitter Dortmund dès l’été prochain, après la Coupe du monde, contre le versement d’une indemnité de transfert prédéfinie. Selon les médias, cette clause serait activable contre un chèque oscillant entre 50 et 60 millions d’euros, somme que seuls quelques grands clubs seraient prêts à investir. Le FC Bayern Munich, lui, n’aurait pas accès à cette option, précise Bild.
Selon Matthäus, le défenseur central aurait « toujours voulu franchir une nouvelle étape », tout en restant attaché au Borussia Dortmund. Cette clause lui ouvre ainsi la porte d’un grand club comme le Real Madrid ou un cador de Premier League, sans pour autant compromettre la stabilité du BVB.
Le BVB a toutefois obtenu une garantie : en 2026, le club percevra encore une indemnité de transfert, mais plus en 2027, a expliqué Matthäus. Selon l’ancien international de 65 ans, la crainte des supporters – que Schlotterbeck ne se consacre plus pleinement au Borussia – est infondée : « Ce n’est pas vrai. Son cœur restera à Dortmund. »
Les supporters sont en colère contre Schlotterbeck, et le BVB peine à comprendre.
Samedi, lors de la rencontre de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, Nico Schlotterbeck a été sifflé par une partie de ses propres supporters. Une réaction que le directeur général du club, Carsten Cramer, a aussitôt dénoncée. « En tant que dirigeant, j’estime mal à l’aise et je tiens à dire qu’il n’est pas acceptable qu’un joueur du Borussia Dortmund, en l’occurrence Nico, soit accueilli par des sifflets », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « C’est un joueur du Borussia Dortmund qui s’identifie à nous. Ce n’est pas acceptable. »
La direction du club a toutefois refusé de commenter les détails du contrat. Ole Book, qui succède au directeur sportif Sebastian Kehl, a pour sa part souligné : « Il est essentiel que Nico ait montré son désir de rester ici et d’avoir prolongé son contrat. Comme je l’ai déjà indiqué, nous ne ferons aucun commentaire sur les détails du contrat. Cela restera ainsi, car nous entretenons une relation de confiance très forte avec le joueur. Nous avons eu des discussions constructives et approfondies, et je suis certain que Nico souhaite rester très longtemps parmi nous. »
Les performances de Nico Schlotterbeck au BVB en bref
Interventions Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 156 10 18 26 3