« Je ne serais pas surpris » - Prédiction choc concernant la retraite anticipée de Vinicius Junior faite par son ancien coéquipier du Real Madrid, Eden Hazard
Environnement toxique autour de Vinicius
L'ancien capitaine de l'équipe nationale belge estime que les performances de Vinicius sont essentiellement motivées par un amour simple du jeu, à l'image de Hazard à l'apogée de sa carrière à Chelsea. Mais l'essence même du jeu de Vinicius est menacée par l'environnement toxique qui entoure le joueur depuis quelques mois. Alors que le Brésilien continue d'offrir des performances exceptionnelles sous le maillot du Real Madrid, ses exploits sportifs sont de plus en plus éclipsés par des controverses, des insultes racistes et des tensions avec les supporters adverses, créant une atmosphère difficile pour le candidat au Ballon d'Or.
Le lourd fardeau d'être Vini
Hazard a déclaré à la RTBF : « C'est juste quelqu'un qui aime le football, qui aime jouer et qui veut simplement s'amuser. Un peu comme moi quand j'étais sur le terrain. »
Le maestro belge, qui a pris sa retraite du football professionnel à l'âge de 32 ans, a ajouté : « Aujourd'hui, on parle plus de ce qu'il fait ou de ce qu'il endure que de ce qu'il apporte sur le terrain. Les gens oublient à quel point c'est un joueur exceptionnel. Cela doit peser lourdement sur lui. Ça ne doit pas être facile d'aller en match et de ne penser qu'au football. Il a tellement de choses en tête avant un match que je me dis parfois : « Pauvre gars. » Il sait qu'il va devoir faire face à cela, que les sanctions ne sont pas très sévères. Cela doit être un fardeau ; je ne serais pas surpris si, à 30 ans, il annonçait son départ, qu'il arrêtait le football parce que, de toute façon, rien ne change. »
Avertissement
Vinicius étant souvent critiqué pour ses célébrations et ses interactions avec les supporters adverses, Hazard a donné quelques conseils fraternels à son ancien coéquipier. Tout en reconnaissant que le Brésilien est solide tant mentalement que physiquement, l'ancienne star de Chelsea et du Real Madrid a suggéré que de petits changements dans la façon dont il se présente sur le terrain pourraient contribuer à modifier la perception du public.
« En tant qu'ami, je lui dirais : "Fais attention. Joue comme tu veux, mais fais attention. Les gens sont de ton côté, alors joue au football, amuse-toi, rends les vrais fans de football heureux », a-t-il déclaré. « Quand tu danses, danse d'une certaine manière pour que les gens t'apprécient. Ronaldinho dansait aussi ; je ne me souviens pas avoir vu toutes ces histoires. J'ai vécu avec Vinicius pendant quatre ans et j'ai rapidement réalisé qu'il était fort mentalement et physiquement. Vivre dans le meilleur club et faire ce qu'il fait. Chapeau bas à lui. »
Et ensuite ?
Vinicius reste un membre clé de l'attaque madrilène sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. Sa capacité à faire basculer les matchs en Ligue des champions et en Liga continue de justifier son statut d'icône mondiale. Cependant, les propos d'Hazard nous rappellent brutalement que même les athlètes les plus forts ont leurs limites, surtout lorsque la joie du jeu est remplacée par un sentiment de lutte constante contre des problèmes systémiques et l'animosité du public.
Madrid et Vinicius seront de retour sur le terrain mercredi soir, lorsqu'ils accueilleront Manchester City pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
