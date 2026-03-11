« Je ne serais pas surpris » - Prédiction choc concernant la retraite anticipée de Vinicius Junior faite par son ancien coéquipier du Real Madrid, Eden Hazard

Hazard a déclaré à la RTBF : « C'est juste quelqu'un qui aime le football, qui aime jouer et qui veut simplement s'amuser. Un peu comme moi quand j'étais sur le terrain. »

Le maestro belge, qui a pris sa retraite du football professionnel à l'âge de 32 ans, a ajouté : « Aujourd'hui, on parle plus de ce qu'il fait ou de ce qu'il endure que de ce qu'il apporte sur le terrain. Les gens oublient à quel point c'est un joueur exceptionnel. Cela doit peser lourdement sur lui. Ça ne doit pas être facile d'aller en match et de ne penser qu'au football. Il a tellement de choses en tête avant un match que je me dis parfois : « Pauvre gars. » Il sait qu'il va devoir faire face à cela, que les sanctions ne sont pas très sévères. Cela doit être un fardeau ; je ne serais pas surpris si, à 30 ans, il annonçait son départ, qu'il arrêtait le football parce que, de toute façon, rien ne change. »