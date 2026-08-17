Avec un Chelsea qui a, de manière prévisible, récolté un nombre record de huit cartons rouges la saison dernière et souvent gaspillé des avantages au score, Alonso était désespéré à l’idée d’ajouter du leadership. Après avoir manqué Granit Xhaka, l’entraîneur s’est tourné vers Henderson et Welbeck pour en faire des figures d’expérience dans l’effectif. Cependant, la légende de Manchester United Scholes a ouvertement remis en question ce changement de politique radical.

« Ces deux joueurs plus âgés, on a l’impression que vous êtes passés d’un extrême à l’autre, je n’arrive pas à comprendre », a déclaré Scholes à The Overlap Fan Debate. « Vous avez un tas de joueurs de 21 ans, d’accord, prenez un peu plus d’expérience à 28 ou 29 ans, mais eux ont plutôt 37 ou 38 ans. Je comprends l’idée pour Xhaka, c’est encore un bon joueur et il a été brillant pendant la Coupe du monde.

« Je pense que c’est là qu’il en attendra le plus et c’est là qu’ils auront le plus d’influence sur le terrain d’entraînement parce qu’ils ne vont pas jouer tout le temps, surtout Henderson. Welbeck entrera encore en jeu, mais c’est là qu’ils auront le plus de valeur. Écoutez, si Chelsea a de l’argent à gaspiller pour faire ça, alors cela les regarde, non ? »