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« Je cherche la meilleure version de moi-même » : la star du Bayern Munich Luis Diaz envoie un message de défi après une frustrante disette devant le but
Diaz évoque sa baisse de forme inhabituelle
Diaz est sorti du silence au sujet de ses récentes difficultés devant le but au Bayern Munich, assurant qu’il est proche de retrouver la forme qui avait fait de lui une sensation à l’Allianz Arena. Le Colombien de 29 ans a réalisé une première saison en Allemagne vraiment remarquable la saison dernière, avec un total impressionnant de 26 buts et 23 passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues. Cependant, l’exercice 2026-2027 en cours s’est révélé plus compliqué pour l’ancien joueur de Liverpool, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois lors de ses six premières sorties.
Diaz n’a pas tardé à balayer les suggestions selon lesquelles sa motivation aurait baissé après son succès initial en Bavière. L’attaquant a souligné que son éthique de travail restait au plus haut niveau possible, même si les statistiques n’ont pas encore reflété ses efforts. « J’ai toujours dit que l’envie ne me manquera jamais. La faim d’en vouloir toujours plus, ce sera toujours ma mentalité », a déclaré Diaz à Sky Germany.
« J’en veux toujours plus, je veux toujours accomplir davantage. Peu importe ce qui arrive, il peut y avoir des moments où je ne joue pas bien, où je ne marque pas… mais je donnerai toujours tout ce que j’ai et je ferai tout pour l’équipe, en donnant 101 % sur le terrain. Le reste viendra avec le temps, étape par étape. »
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À la recherche de la meilleure version de lui-même
La disette du Colombien s’est désormais étendue à quatre matches sans but, un fait rare compte tenu de son efficacité depuis son arrivée au club. Diaz est parfaitement conscient des attentes placées en lui en tant qu’élément majeur de l’attaque du Bayern, mais il s’attache à conserver une approche psychologique positive pour briser cette spirale. Il estime que les bases tactiques sont en place et que son rendement global reste solide, seule la dernière touche lui échappant pour l’instant.
« Je cherche ma meilleure version et je vais la retrouver bientôt. Je pense que ce but arrivera dès le prochain match. Il faut donc aussi rester calme, mentalement, pour que cela ne pèse pas sur vous. Il faut continuer à travailler et à progresser. Je sais que tout se joue dans la finition de mes occasions. La seule chose qui me manque, c’est la finition, et après tout ira bien », a déclaré Diaz avec assurance.
Une histoire particulière contre l’Union Berlin
L’occasion de mettre fin à cette disette se présente face au 1. FC Union Berlin, un adversaire qui revêt une importance particulière pour l’ailier. La saison dernière, Diaz s’est fait un nom en inscrivant un but spectaculaire contre le club de la capitale, une réalisation qui a finalement été élue But de l’année 2025 en Allemagne. Diaz a parlé avec beaucoup d’affection de ce but en particulier, soulignant qu’il représente le plaisir pur qu’il trouve dans le jeu.
« C’est l’un des plus beaux buts que j’ai marqués dans ma carrière. Je ne sais pas si c’est le numéro un, mais il est en concurrence avec un but dont je me souviens avoir marqué avec l’équipe nationale, qui était aussi un but incroyable. Mais c’est l’un de ces buts qui me procure énormément de joie chaque fois que je le revois. Parce qu’il me rappelle beaucoup quand j’étais plus jeune, quand je jouais au football dans la rue quand j’étais enfant. C’était un but de football de rue. Et j’aime vraiment revoir ce but », a-t-il souligné.
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La route qui attend la star du Bayern
Alors que le Bayern prépare ses prochains rendez-vous à l’Allianz Arena, la pression sera sur Diaz pour transformer ses paroles en actes. Le prochain match contre l’Union Berlin représente l’occasion parfaite de se racheter. Avec le soutien du public à domicile et un esprit clair, Diaz est prêt à mettre fin à sa disette.
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