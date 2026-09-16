Diaz est sorti du silence au sujet de ses récentes difficultés devant le but au Bayern Munich, assurant qu’il est proche de retrouver la forme qui avait fait de lui une sensation à l’Allianz Arena. Le Colombien de 29 ans a réalisé une première saison en Allemagne vraiment remarquable la saison dernière, avec un total impressionnant de 26 buts et 23 passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues. Cependant, l’exercice 2026-2027 en cours s’est révélé plus compliqué pour l’ancien joueur de Liverpool, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois lors de ses six premières sorties.

Diaz n’a pas tardé à balayer les suggestions selon lesquelles sa motivation aurait baissé après son succès initial en Bavière. L’attaquant a souligné que son éthique de travail restait au plus haut niveau possible, même si les statistiques n’ont pas encore reflété ses efforts. « J’ai toujours dit que l’envie ne me manquera jamais. La faim d’en vouloir toujours plus, ce sera toujours ma mentalité », a déclaré Diaz à Sky Germany.

« J’en veux toujours plus, je veux toujours accomplir davantage. Peu importe ce qui arrive, il peut y avoir des moments où je ne joue pas bien, où je ne marque pas… mais je donnerai toujours tout ce que j’ai et je ferai tout pour l’équipe, en donnant 101 % sur le terrain. Le reste viendra avec le temps, étape par étape. »