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Thomas Hindle

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Javier « Chicharito » Hernandez est-il la plus grosse recrue de l’histoire de l’USL ? Classement de sept arrivées vedettes, de Didier Drogba à Tim Howard

FEATURES
Analysis
D. Drogba
J. Hernandez
USL Championship
USL League One

Hernandez rejoint la liste des joueurs légendaires passés par l’USL. GOAL classe les meilleurs joueurs à avoir rejoint la ligue américaine.

Parlons des grands noms.

Le marché des transferts en USL peut être une chose assez particulière. Ce n’est plus une sorte de championnat de seconde zone, mais, historiquement du moins, il n’a pas été associé à beaucoup de recrues de renom. En général, les joueurs ne viennent pas en USL s’ils veulent gagner des tonnes d’argent.

Cela dit, il a clairement un attrait. L’USL est authentique. Elle est imprévisible et peut avoir un petit côté hipster. Dans sa meilleure version, ce championnat est aussi extrêmement amusant. La signature de Chicharito par Atletico Dallas en est la preuve même.

Les supporters peuvent remettre en question sa décision de rejoindre l’USL ou, comme l’a étrangement fait un journaliste, mettre en doute ses qualités de footballeur. Mais rien de tout cela n’a d’importance. Chicharito en USL, c’est amusant. Mais quels autres joueurs ont effectué un transfert similaire de haut niveau vers l’USL au fil des années ?

GOAL revient sur quelques-unes des plus grosses signatures de l’histoire de l’USL...

  • Shaun Wright PhillipsGetty

    Shaun Wright-Phillips, Phoenix Rising

    D’accord, Shaun Wright-Phillips est peut-être l’« autre » Wright-Phillips, du moins dans la lignée du soccer américain. Mais après un passage assez moyen avec son frère Bradley aux New York Red Bulls, Phoenix lui a offert une forme de bouée de sauvetage. Wright-Phillips avait 35 ans et avait besoin d’un endroit où terminer les dernières années de sa carrière.

    Son passage en USL a été un peu mitigé, mais il a tout de même disputé 27 matches et inscrit trois buts avec le Rising. Un bilan loin d’être mauvais pour un vainqueur de la Premier League dont on disait pourtant qu’il n’avait plus les jambes.


    • Publicité
  • Eric WynaldaGetty

    Eric Wynalda, Charleston Battery

    Ce que cela aurait pu être. Wynalda est, à tous points de vue, une légende de l’USMNT. Il faisait partie de la génération 1994 et, au moment de sa retraite de la sélection américaine, il était le meilleur buteur de l’histoire du programme. Il a disputé trois Coupes du monde et a connu une belle carrière en club, en Allemagne comme en Europe.

    Il est arrivé au Charleston Battery en 2002 après l’échec des négociations avec le LA Galaxy. Le club de l’USL lui a offert un contrat de 75 000 $, formant ce qui aurait pu être un tandem redoutable avec le MVP en titre Paul Conway. Mais Wynalda s’est rompu le ligament croisé antérieur pendant la présaison et n’a jamais disputé le moindre match officiel en USL.

  • Joe ColeGetty

    Joe Cole, Tampa Bay Rowdies

    Sur le plan de l’USL, c’est un peu plus compliqué. Quand Cole a signé au Tampa Bay Rowdies à 34 ans, la franchise historique évoluait encore en NASL. Il s’est engagé pour deux ans, avec une option du club pour une troisième année. Pendant ce temps, en coulisses, il est devenu clair que les Rowdies allaient passer en USL. À l’époque, les Rowdies avaient des objectifs clairs, à savoir devenir un jour une franchise de MLS. Après tout, ils faisaient partie des plus grandes équipes de NASL à l’époque, et Cole était un nom international du même rang que le type de joueurs que le club avait recrutés dans les années 1970.

    Cela dit, le championnat n’avait pas vraiment d’importance pour Cole, qui était un joueur d’impact. Il a bouclé la version USL de sa carrière chez les Rowdies avec 48 apparitions et a passé la saison 2018 en tant que joueur-entraîneur adjoint.

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  • RomarioGetty

    Romario, Miami FC

    Voilà une histoire assez étrange. Romario avait 40 ans lorsqu’il a signé au Miami FC. À ce moment-là, c’était déjà une surprise de le voir jouer au football tout court. Il avait pris sa retraite internationale avec le Brésil et, malgré ses 22 buts inscrits en Serie A brésilienne en 2005, il ne semblait pas y avoir beaucoup de raisons pour que le vainqueur de la Coupe du monde 1994 continue.

    Pourtant, le Miami FC l’a recruté, en grande partie grâce à ses propriétaires brésiliens. Romario a bien répondu en marquant 19 buts et en aidant le Miami FC à décrocher sa première qualification pour les play-offs de l’USL-1. Il convient de noter qu’il n’était pas la première star à jouer dans le sud de la Floride : George Best, Gordon Banks et Gerd Muller ont tous joué pour les Fort Lauderdale Strikers dans la NASL originelle. Cela reste néanmoins un énorme coup.

  • Tim HowardGetty

    Tim Howard, Memphis 901

    Tim Howard avait techniquement pris sa retraite en 2019 lorsqu'il a accepté de devenir directeur sportif du club de USL en difficulté de Memphis 901, dont il était également copropriétaire. Huit jours seulement s'étaient écoulés entre la fin de son dernier contrat en MLS avec les Colorado Rapids et l'annonce selon laquelle il apprendrait sur le tas au sein de la direction de Memphis.

    Howard avait du pain sur la planche. Lorsqu'il a pris ce poste, Memphis n'avait que neuf joueurs sous contrat. Le club n'avait pas de gardien. La légende de l'USMNT a donc tout simplement occupé ce rôle pendant quelques matches.

  • Didier Drogba Phoenix RisingGetty

    Didier Drogba, Phoenix Rising

    Le transfert de Drogba n’était pas si différent de celui de Howard. Il aurait pu prendre sa retraite après l’expiration de son contrat avec Montréal à l’issue des play-offs de MLS 2016. Un transfert au Brésil était possible, mais il l’a refusé. À la place, il est devenu joueur-propriétaire de Phoenix Rising en USL. À l’époque, Phoenix avait des ambitions en MLS, et le soutien de Drogba en tant que propriétaire était considéré comme un atout pour leurs chances. Son rôle sur le terrain n’était en réalité qu’un bonus. Malgré cela, il avait encore assez de football dans les jambes pour marquer 13 buts en 21 apparitions.

    Et puis, il suffit de regarder ce premier but. Du grand Drogba.



  • imago-sport-28568441.jpgZUMA Press Wire

    Chicharito, Atletico Dallas

    Chicharito est-il davantage une légende que quelques-uns des joueurs présents dans cette liste ? Certainement pas. Mais ce qu’il pourrait représenter pour la région où il jouera bientôt est difficile à surestimer. L’Atletico Dallas s’est positionné comme la réponse ancrée dans la rue à l’approche plus corporate du FC Dallas. Le club s’adresse aux supporters locaux, affirme-t-il, ainsi qu’à une importante population latino. Alors, pourquoi ne pas recruter la star la plus marquante du football mexicain de ces 15 dernières années ?

    Chicharito n’a plus joué depuis décembre 2025, mais il veut prouver qu’il peut encore avoir un impact. L’Atletico Dallas ne disputera pas le moindre match avant 2027, mais le club a offert à Chicharito un contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison. Voilà une façon de vendre quelques maillots...