Parlons des grands noms.

Le marché des transferts en USL peut être une chose assez particulière. Ce n’est plus une sorte de championnat de seconde zone, mais, historiquement du moins, il n’a pas été associé à beaucoup de recrues de renom. En général, les joueurs ne viennent pas en USL s’ils veulent gagner des tonnes d’argent.

Cela dit, il a clairement un attrait. L’USL est authentique. Elle est imprévisible et peut avoir un petit côté hipster. Dans sa meilleure version, ce championnat est aussi extrêmement amusant. La signature de Chicharito par Atletico Dallas en est la preuve même.

Les supporters peuvent remettre en question sa décision de rejoindre l’USL ou, comme l’a étrangement fait un journaliste, mettre en doute ses qualités de footballeur. Mais rien de tout cela n’a d’importance. Chicharito en USL, c’est amusant. Mais quels autres joueurs ont effectué un transfert similaire de haut niveau vers l’USL au fil des années ?

GOAL revient sur quelques-unes des plus grosses signatures de l’histoire de l’USL...