Getty
Traduit par
Jack Grealish, l’attaquant d’Everton visiblement ému, fait le point sur sa convalescence après son opération
Bonne nouvelle : le chirurgien est satisfait
L’international anglais de 30 ans a subi une opération il y a dix semaines pour soigner une fracture de stress, blessure subie lors de la victoire 1-0 contre son ancien club, Aston Villa. Ce pépin physique a constitué un coup dur pour Everton, mais les derniers bilans médicaux laissent entrevoir une convalescence sans accroc. Interrogé sur son état actuel, Grealish s’est dit soulagé par les retours des spécialistes. « Je me sens vraiment bien maintenant. J’ai eu un appel Zoom de dix minutes avec le chirurgien, qui m’a dit que tout se passait aussi bien que possible à ce stade », a-t-il déclaré à la BBC Sport. « Pour moi, c’est le bonheur et c’est tellement agréable d’entendre ce genre de nouvelles. »
- Getty Images Sport
« Une chose qui me manque tellement » Ce bref aperçu souligne à quel point ce joueur regrette l’absence de ce geste technique, élément clé de son jeu et de son expression sur le terrain.
Si sa convalescence se passe sans accroc, Grealish reconnaît que l’aspect mental de cette mise à l’écart s’est révélé éprouvant. Le meneur de jeu, auteur de deux buts et six passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues, a été un maillon essentiel des Toffees cette saison. Rester spectateur, lui qui aime être au cœur de l’action, surtout lors des rencontres décisives dans le Merseyside, lui a été pénible.
Revenant sur cette période d’observation forcée, le milieu de terrain a confié que le jeu lui manquait cruellement. « En tant que footballeur, c’est toujours difficile d’être blessé », a-t-il déclaré. « Je suis venu assister au derby du Merseyside et cela m’a un peu ému, car c’est quelque chose qui me manque énormément. » Ce lien profond avec le club a été renforcé par le soutien qu’il a reçu de la part de tout le monde à Finch Farm tout au long de son arrêt.
Incertitude quant à l’avenir de Manchester City
Malgré son impact à Everton, l’avenir à long terme de Jack Grealish fait toujours l’objet de nombreuses spéculations. Il doit rejoindre son club d’origine, Manchester City, à la fin de la saison, où il lui reste encore un an de contrat. Toutefois, selon certaines informations, Everton souhaiterait envisager la possibilité de rendre son transfert à Goodison Park définitif si un accord financier pouvait être trouvé.
Le principal obstacle réside dans le montant du transfert, Manchester City réclamant environ 50 millions de livres sterling. De son côté, le joueur se consacre à remercier le club pour la confiance accordée. « Je ne remercierai jamais assez [Everton] pour la façon dont ils se sont comportés avec moi depuis ma blessure – ils ont été formidables. Du staff aux joueurs, en passant par l’entraîneur », a-t-il ajouté, soulignant le lien fort qu’il a tissé avec le club et David Moyes.
Impact hors du terrain et rôle d’ambassadeur
Outre sa convalescence, Jack Grealish poursuit son engagement caritatif en prolongeant de trois ans son mandat d’ambassadeur principal des Special Olympics Grande-Bretagne. Le milieu de terrain a récemment accueilli les athlètes ayant terminé le marathon de Londres, un exploit qu’il a qualifié d’« incroyable ». Sa motivation puise dans son histoire familiale : il veut rendre la pareille.
Expliquant son engagement envers l’organisation, Grealish a déclaré : « Ma petite sœur est atteinte de paralysie cérébrale – c’est quelque chose qui me touche de près, c’est une cause dans laquelle j’ai toujours voulu m’impliquer. Je traverse la vie en essayant de rendre les gens heureux... tout ce que je veux, c’est les aider autant que possible. »