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« J'ai toutes les raisons de croire » - Arne Slot est convaincu que son poste à Liverpool n'est pas menacé malgré une « saison difficile »
Slot évoque son avenir à Anfield
Arne Slot affirme avec assurance qu’il restera à la tête de Liverpool la saison prochaine, en dépit d’un net passage à vide en Premier League. Après un premier exercice éclatant conclu par le titre de champion, le technicien néerlandais a vu son équipe concéder onze défaites en championnat, un bilan qui a fait naître une frustration palpable dans les tribunes.
À l’aube de la conclusion de l’exercice en cours, le technicien a clarifié sa position. Interrogé sur son avenir, il a répondu avec fermeté : « Je ne suis pas le seul à décider, mais j’ai toutes les raisons de croire que je serai l’entraîneur de Liverpool la saison prochaine. Je suis sous contrat, et nos discussions récentes me confortent dans cette idée. »
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Reconnaître que la défense du titre s’annonce difficile
Passer du titre de champion à une lutte acharnée pour le top 4 est dur à digérer pour les supporters. Liverpool doit encore remporter au moins un de ses deux derniers matchs pour valider mathématiquement sa place en Ligue des champions, ce qui contraste nettement avec la domination affichée lors de la première saison d’Arne Slot sur les bords de la Mersey.
L’entraîneur a reconnu avec honnêteté que les performances actuelles sont loin des sommets atteints sous son premier mandat : « Si vous ne réalisez pas la meilleure saison, surtout si vous la comparez à la précédente – le débat serait différent si vous la mettiez en parallèle avec d’autres exercices –, ce n’est clairement pas une grande saison, et il est donc normal que les critiques fusent », a admis Slot.
Gérer une critique de plus en plus vive
Bien que les propriétaires et la direction du club n’envisagent pas de changer d’entraîneur, l’atmosphère autour du club a évolué. Slot affirme que la pression actuelle sur son staff et le groupe professionnel fait partie intégrante de la gestion d’un club de l’envergure de Liverpool.
Il refuse de désigner des coupables pour cette série de mauvais résultats, insistant sur la responsabilité collective : « Nous sommes tous impliqués ; par “tous”, j’entends les joueurs, l’entraîneur et les autres membres du club », a-t-il expliqué.
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Maintenir le cap sur l’objectif final
Malgré les rumeurs sur son avenir, la priorité reste de finir dans le top 4 pour assurer un retour des Reds en coupes européennes la saison prochaine. Slot se concentre sur le travail au centre d’entraînement AXA et ignore les spéculations extérieures sur son successeur potentiel.
Résumant la nature impitoyable du football moderne au plus haut niveau, Slot a fait remarquer que l’absence de trophées suscite inévitablement des questions. « C’est ainsi que les choses fonctionnent de nos jours si vous ne remportez pas le championnat », a-t-il conclu.