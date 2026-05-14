« J'ai toutes les raisons de croire » - Arne Slot est convaincu que son poste à Liverpool n'est pas menacé malgré une « saison difficile »

Arne Slot affirme avec assurance qu’il restera à la tête de Liverpool la saison prochaine, en dépit d’un net passage à vide en Premier League. Après un premier exercice éclatant conclu par le titre de champion, le technicien néerlandais a vu son équipe concéder onze défaites en championnat, un bilan qui a fait naître une frustration palpable dans les tribunes.

À l’aube de la conclusion de l’exercice en cours, le technicien a clarifié sa position. Interrogé sur son avenir, il a répondu avec fermeté : « Je ne suis pas le seul à décider, mais j’ai toutes les raisons de croire que je serai l’entraîneur de Liverpool la saison prochaine. Je suis sous contrat, et nos discussions récentes me confortent dans cette idée. »