Italie : Scamacca s'entraîne avec le groupe sous le regard de Gravina et Buffon

L'Italie, sous la houlette du sélectionneur Gennaro Gattuso, se prépare pour l'un des – voire le – plus grand défi de l'histoire récente des Azzurri : la finale des barrages contre la Bosnie-Herzégovine, qui permettra de décrocher une place et de se qualifier (douze ans après la dernière fois) pour la prochaine édition de laCoupe du monde, qui se déroulera cet été au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Toute l'équipe italienne s'entraîne actuellement à Coverciano et de bonnes nouvelles viennent d'arriver en vue du match décisif contre la sélection bosniaque.