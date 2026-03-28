Goal.com
En direct
Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

Italie : Scamacca s'entraîne avec le groupe sous le regard de Gravina et Buffon

Italie
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
G. Scamacca

De bonnes nouvelles nous parviennent de Coverciano.

L'Italie, sous la houlette du sélectionneur Gennaro Gattuso, se prépare pour l'un des – voire le – plus grand défi de l'histoire récente des Azzurri : la finale des barrages contre la Bosnie-Herzégovine, qui permettra de décrocher une place et de se qualifier (douze ans après la dernière fois) pour la prochaine édition de laCoupe du monde, qui se déroulera cet été au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Toute l'équipe italienne s'entraîne actuellement à Coverciano et de bonnes nouvelles viennent d'arriver en vue du match décisif contre la sélection bosniaque.

  • SCAMACCA EN GROUPE

    Tous les Azzurri s'entraînent en effet normalement en groupe, y compris Gianluca Scamacca, joueur de l'Atalanta, qui tenait absolument à être présent à ce rassemblement et à se remettre à la disposition de l'équipe pour ce double rendez-vous, après la blessure subie ces derniers jours.

    Rappelons que Scamacca avait subi une lésion musculo-fasciale de l'adducteur droit qui semblait l'empêcher d'être à la disposition de Gattuso, mais les derniers signes sont positifs et l'attaquant de l'Atalanta compte désormais jouer un rôle de premier plan lors de la finale des barrages.

    • Publicité

  • SOUS LE REGARD DE GRAVINA

    Pour assister à l'entraînement en cours de l'équipe nationale dirigée par le sélectionneur Gattuso, sur les terrains de Coverciano, étaient présents au bord du terrain un coéquipier, Guglielmo Vicario (le gardien de Tottenham est resté au stage, bien qu'il n'ait pas été convoqué en raison de récents problèmes physiques suite à une opération pour une hernie, et il se rendra avec l'équipe à Zenica), que le chef de délégation de l'équipe nationale, Gianluigi Buffon, et le président de la Fédération, Gabriele Gravina.

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine crest
Bosnie Hérzégovine
BIH
Italie crest
Italie
ITA