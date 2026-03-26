Un rendez-vous à ne pas manquer, à vivre avec les amis de 1vs1, la marque née de GOAL Italiaet Calciomercato.com !

L'Italie de Gennaro Gattuso est appelée à écrire une page d'histoire lors de la demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2026, prévue l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique : face à elle, à la New Balance Arena de Bergame, se dresse l'Irlande du Nord de Micheal O'Neill. Le vainqueur affrontera mardi prochain le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie, à Cardiff ou à Zenica, lors de la finale pour atteindre un objectif qui échappe aux Azzurri depuis 2014.

Une soirée historique à passer avec nos créateurs de contenu, entre jeux et courts métrages, questions et réponses, mais surtout la Watch Party en direct, pour soutenir l'Italie tous ensemble, avec Marco Us Trombetta, Alessandro Di Gioia, Antonio Torrisi, Federico Albrizio et Simone Gervasio, à partir de 19h45 sur la chaîne YouTube de 1vs1,dont vous trouverez le lien ci-dessous.

Ne manquez pas ça !