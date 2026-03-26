Italie-Irlande du Nord : comment Bastoni a été accueilli à son retour à Bergame

Les événements survenus lors du match Inter-Juventus avaient donné lieu, lors des déplacements à Lecce, Côme et Milan, à de vifs sifflements à l'encontre de Bastoni, qui avait provoqué l'expulsion de Kalulu en exagérant sa chute, puis s'était réjoui. Le défenseur n'a toutefois pas été sifflé lors du match de l'équipe nationale à Bergame. Le public s'est en effet concentré sur le soutien à l'équipe nationale pour un match crucial pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.