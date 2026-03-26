Après la polémique suscitée par les incidents survenus lors du match Inter-Juventus et les sifflets entendus dans certains stades italiens, on attendait de voir comment Alessandro Bastoni serait accueilli sous le maillot de l'équipe nationale à l'occasion du match de barrage contre l'Irlande du Nord. À Bergame, dans le stade où il a fait ses débuts, le défenseur, titularisé au centre d'une défense à trois aux côtés de Mancini et Calafiori, n'a pas été sifflé.
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Italie-Irlande du Nord : comment Bastoni a été accueilli à son retour à Bergame
LE RANGEMENT POUR CANNES
Les événements survenus lors du match Inter-Juventus avaient donné lieu, lors des déplacements à Lecce, Côme et Milan, à de vifs sifflements à l'encontre de Bastoni, qui avait provoqué l'expulsion de Kalulu en exagérant sa chute, puis s'était réjoui. Le défenseur n'a toutefois pas été sifflé lors du match de l'équipe nationale à Bergame. Le public s'est en effet concentré sur le soutien à l'équipe nationale pour un match crucial pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.