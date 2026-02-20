Insultes racistes contre Vinicius, Alvaro Arbeloa exige des sanctions

En conférence de presse vendredi en marge du duel contre Osasuna (samedi, 18h 30), Alvaro Arbeloa a tenu à saluer la réaction de son équipe : "Aucun titre ne me rendra plus fier que le comportement et la réaction de tout le monde mardi dernier. Une équipe unie."L’incident est survenu lors de Benfica-Real Madrid, quand Vinicius Jr a déclaré avoir été traité de "singe" par Gianluca Prestianni. Arbeloa n’a pas hésité à prendre la défense de son attaquant : "Vinicius a été attristé comme nous tous, indigné de ce qu’il s’est passé. C’est un acte raciste qui ne doit plus jamais arriver. Rien, absolument rien ne justifie un acte raciste."

Alvaro Arbeloa a également souligné la réaction exemplaire du Real Madrid : "Si 'Vini' avait décidé de ne plus remettre le pied sur la pelouse, nous serions tous rentrés au vestiaire en soutien." L’entraîneur espagnol a insisté sur la nécessité de tirer des leçons : "C’est une opportunité unique de ne pas laisser passer ça. Ce qui compte, c'est de lutter contre ce genre de choses. On ne veut pas que ça arrive de nouveau."