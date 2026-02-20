L’affaire fait grand bruit trois jours après le barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1). Vinicius Jr a accusé l’Argentin Gianluca Prestianni d’insultes racistes, et son entraîneur Alvaro Arbeloa est monté au créneau pour défendre le Brésilien. Entre indignation et exigence de sanctions, Arbeloa a rappelé que la lutte contre le racisme dans le football reste une priorité absolue.
Insultes racistes contre Vinicius, Alvaro Arbeloa exige des sanctions
- Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa défend Vinicius et réclame des mesures fortes
En conférence de presse vendredi en marge du duel contre Osasuna (samedi, 18h 30), Alvaro Arbeloa a tenu à saluer la réaction de son équipe : "Aucun titre ne me rendra plus fier que le comportement et la réaction de tout le monde mardi dernier. Une équipe unie."L’incident est survenu lors de Benfica-Real Madrid, quand Vinicius Jr a déclaré avoir été traité de "singe" par Gianluca Prestianni. Arbeloa n’a pas hésité à prendre la défense de son attaquant : "Vinicius a été attristé comme nous tous, indigné de ce qu’il s’est passé. C’est un acte raciste qui ne doit plus jamais arriver. Rien, absolument rien ne justifie un acte raciste."
Alvaro Arbeloa a également souligné la réaction exemplaire du Real Madrid : "Si 'Vini' avait décidé de ne plus remettre le pied sur la pelouse, nous serions tous rentrés au vestiaire en soutien." L’entraîneur espagnol a insisté sur la nécessité de tirer des leçons : "C’est une opportunité unique de ne pas laisser passer ça. Ce qui compte, c'est de lutter contre ce genre de choses. On ne veut pas que ça arrive de nouveau."
- AFP
Le Real Madrid met un gros coup de pression à l’UEFA
Alors que l’UEFA a ouvert une enquête mercredi, Arbeloa a demandé des sanctions claires : "Ce n'est pas ma place de choisir les sanctions et la réaction de l'UEFA, mais évidemment il doit y avoir une sanction. Ça doit marquer un avant et un après dans le monde du foot." Selon Alvaro Arbeloa, il s’agit d’une opportunité pour renforcer la lutte contre le racisme et envoyer un signal fort à tous les acteurs du football.
L’entraîneur merengue a rappelé que ces actes sont totalement inacceptables : "C’est une grande opportunité pour prendre des décisions et faire en sorte que ce genre de choses n’arrive pas à nouveau." Arbeloa a insisté sur la responsabilité collective : "Rien ne justifie un acte raciste. On ne peut pas accuser la victime de provoquer."
- Getty Images Sport
Arbeloa salue le courage de Vinicius contre Benfica
Alvaro Arbeloa a également salué le courage de Vinicius Jr de continuer à jouer malgré l’incident. "Vinicius est très courageux de pouvoir vivre des situations comme ça et revenir pour jouer sur le terrain." Arbeloa a reconnu que peu d’autres joueurs auraient pu gérer la situation avec autant de sang-froid : "Je ne suis pas sûr que j'en aurais été capable dans sa situation."
Cette défense s’inscrit dans la continuité de l’éthique prônée par Arbeloa : protéger ses joueurs et promouvoir un football respectueux. Le Real Madrid, grâce à l’efficacité de Vinicius, a remporté le match aller 1-0, renforçant la détermination de l’équipe pour le barrage retour. Le club espagnol entend que cet incident serve de leçon et que l’UEFA agisse rapidement.
- Getty Images Sport
Real Madrid - Benfica, un match retour sous haute tension
Le barrage retour contre Benfica se déroulera au Santiago Bernabéu ce mercredi, et l’attention sera maximale. Alvaro Arbeloa a insisté sur la nécessité de rester concentré sur le terrain tout en veillant à ce que la justice sportive suive son cours. "Ce qui compte, c'est que l’UEFA prenne ses responsabilités et que ce genre de comportement cesse définitivement", a-t-il déclaré.
Alvaro Arbeloa conclut en rappelant que le football doit rester un espace de fair-play et de respect : "Ce genre de situation est un test pour tout le football européen. Nous avons montré que nous ne tolérons aucun acte raciste, et nous continuerons à le montrer." Le Real Madrid et Vinicius Jr espèrent que ce signal fort servira d’exemple à toute la Ligue des champions.