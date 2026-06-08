Selon les informations du magazine « kicker », la Bundesliga resterait ouverte à la discussion en cas d’offre lucrative pour ce joueur d’exception. Toutefois, la possibilité qu’il reste au club serait à nouveau d’actualité.
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Inattendu et retentissant, le revirement de Said El Mala pourrait bouleverser les pronostics
Selon ces informations, le « Effzeh » se pencherait à nouveau sérieusement sur ce scénario, qui ne semblait pas forcément prévisible ces derniers temps. Sport1 avait également récemment émis des hypothèses sur un éventuel revirement de situation concernant El Malas. En effet, aucune nouvelle offre correspondant aux attentes financières des « Geißböcke » et aux ambitions sportives du joueur ne serait actuellement en vue.
Le FC Brentford aurait pourtant proposé récemment la somme globale de 50 millions d’euros réclamée pour le jeune joueur de 19 ans, et un accord semblait trouvé entre toutes les parties. Mais un revirement est survenu : la mère d’El Malas, désormais conseillère principale de la jeune pépite de la Bundesliga, aurait fait capoter le transfert. Selon Bild, elle n’était pas convaincue que le club de Premier League représentait le bon choix pour son fils. Après l’échec de la transaction, la direction du FC aurait été « stupéfaite », rapporte l’Express.
Selon les dernières informations, El Mala pourrait rester au 1. FC Cologne, malgré une nette baisse de salaire par rapport à ses émoluments anglais.
Selon la presse anglaise, Liverpool, Arsenal et les deux clubs de Manchester s’intéresseraient aussi à El Mala. Toutefois, il ne serait pas en tête de liste des priorités de transfert de ces cadors de Premier League. Un transfert au sein de la Bundesliga semble également peu probable en raison de son coût. Le FC Bayern Munich et le BVB auraient récemment manifesté leur intérêt.
Sous contrat avec Cologne jusqu’en 2030, le joueur percevrait un salaire nettement inférieur en restant en Allemagne. Selon les médias, Brentford aurait mis sur la table une offre annuelle supérieure à quatre millions d’euros.
Pour le club rhénan, conserver son attaquant serait un véritable coup de maître : auteur de 18 participations à des buts (dont la plupart en tant que remplaçant) en 34 matchs, il a joué un rôle clé dans le maintien du promu. Ses performances ont même poussé certains observateurs à réclamer sa sélection pour la Coupe du monde. Après la blessure de Lennart Karl, le sélectionneur Julian Nagelsmann a toutefois surpris en appelant Assan Ouedraogo (RB Leipzig), préférant un profil polyvalent plutôt qu’un remplaçant direct sur l’aile.