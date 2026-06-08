Selon la presse anglaise, Liverpool, Arsenal et les deux clubs de Manchester s’intéresseraient aussi à El Mala. Toutefois, il ne serait pas en tête de liste des priorités de transfert de ces cadors de Premier League. Un transfert au sein de la Bundesliga semble également peu probable en raison de son coût. Le FC Bayern Munich et le BVB auraient récemment manifesté leur intérêt.

Sous contrat avec Cologne jusqu’en 2030, le joueur percevrait un salaire nettement inférieur en restant en Allemagne. Selon les médias, Brentford aurait mis sur la table une offre annuelle supérieure à quatre millions d’euros.

Pour le club rhénan, conserver son attaquant serait un véritable coup de maître : auteur de 18 participations à des buts (dont la plupart en tant que remplaçant) en 34 matchs, il a joué un rôle clé dans le maintien du promu. Ses performances ont même poussé certains observateurs à réclamer sa sélection pour la Coupe du monde. Après la blessure de Lennart Karl, le sélectionneur Julian Nagelsmann a toutefois surpris en appelant Assan Ouedraogo (RB Leipzig), préférant un profil polyvalent plutôt qu’un remplaçant direct sur l’aile.