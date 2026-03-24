« Il y travaille d'arrache-pied en coulisses ! » Le transfert spectaculaire du BVB cet été semble prendre de plus en plus d'ampleur

Watzke s'efforcerait donc « massivement en coulisses » de faire en sorte que l'Anglais, qui quittera Manchester United « à 100 % » sans indemnité de transfert, revête à nouveau le maillot noir et jaune. « Il adore Jadon Sancho », indique le reportage de Sky, et le joueur de 25 ans serait désormais pleinement informé du fait que le BVB, en la personne de Watzke, tient absolument à le recruter.

Dans le même temps, Sancho, qui joue actuellement en prêt à Aston Villa, aurait reçu plusieurs propositions d'autres clubs. Il s'agirait donc désormais d'une décision que le joueur doit prendre. La porte serait ouverte et les responsables de Dortmund partent du principe que Sancho serait prêt à accepter une baisse de salaire considérable par rapport à son contrat XXL chez Manchester United pour revenir.