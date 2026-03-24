Hans-Joachim Watzke semble déterminé à faire revenir Jadon Sancho au BVB cet été. Selon Sky, c'est notamment le nouveau président du Borussia Dortmund qui serait le principal instigateur d'un transfert sans indemnité de transfert.
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« Il y travaille d'arrache-pied en coulisses ! » Le transfert spectaculaire du BVB cet été semble prendre de plus en plus d'ampleur
Watzke s'efforcerait donc « massivement en coulisses » de faire en sorte que l'Anglais, qui quittera Manchester United « à 100 % » sans indemnité de transfert, revête à nouveau le maillot noir et jaune. « Il adore Jadon Sancho », indique le reportage de Sky, et le joueur de 25 ans serait désormais pleinement informé du fait que le BVB, en la personne de Watzke, tient absolument à le recruter.
Dans le même temps, Sancho, qui joue actuellement en prêt à Aston Villa, aurait reçu plusieurs propositions d'autres clubs. Il s'agirait donc désormais d'une décision que le joueur doit prendre. La porte serait ouverte et les responsables de Dortmund partent du principe que Sancho serait prêt à accepter une baisse de salaire considérable par rapport à son contrat XXL chez Manchester United pour revenir.
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Le BVB veut faire revenir Sancho : qu'en pense Ole Book ?
Le journal Bild avait rapporté que Sancho se verrait probablement proposer un salaire de base de cinq à six millions d'euros au BVB. Il ferait ainsi une baisse considérable par rapport à son salaire chez les Red Devils, qui s'élèverait, selon les rumeurs, à 16 millions d'euros par an.
Le journal Sport Bild avait déjà rapporté mercredi que le soutien en faveur d'un retour de Sancho au BVB allait croissant en interne. L'ancien directeur sportif Sebastian Kehl, en particulier, aurait été, tout comme Watzke, un fervent partisan d'un retour de Sancho.
Mais le directeur sportif Lars Ricken et Niko Kovac auraient également envoyé des signaux positifs et se seraient montrés de plus en plus ouverts à un retour. Lors des discussions en cours, les arguments en faveur d'un retour l'emporteraient, disait-on à l'époque. On peut se demander si l'arrivée du nouveau directeur sportif Nils-Ole Book a pu changer quelque chose à cela.
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Jadon Sancho connaît actuellement la meilleure période de sa carrière au BVB
C'est sans aucun doute à Dortmund que Sancho a connu sa meilleure période. Entre 2017 et 2021, il s'y est imposé comme un joueur de premier plan ; il y est ensuite revenu brièvement en prêt et a atteint la finale de la Ligue des champions avec l'équipe. Entre-temps et par la suite, des années difficiles ont suivi. Sancho n'a jamais été heureux à ManUnited, et ses prêts à Chelsea puis à Aston Villa ne semblent pas non plus couronnés de succès.
Au cours de la saison actuelle, Sancho n'a inscrit que trois passes décisives et un but en 31 matches officiels.
Jadon Sancho : statistiques au BVB
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 158 53 67 7