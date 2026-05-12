« Il va d’emblée jouer un rôle important » : le BVB officialise son premier grand transfert de l’été

Selon Bild, le club autrichien aurait d’abord réclamé plus de 20 millions d’euros pour le transfert de Gadou, envisageant même une base de 25 millions d’euros et des bonus de 4 à 6 millions d’euros. Le directeur sportif Ole Book et Lars Ricken ont rapidement coupé court à ces prétentions. Selon Bild, un accord a finalement été trouvé avec Salzbourg : 19,5 millions d’euros, plus jusqu’à 4,5 millions de bonus. Gadou s’est engagé pour cinq ans.

« Nous suivons Joane depuis longtemps et l’avions déjà observé à l’époque où il jouait au Paris Saint-Germain. Il va renforcer notre effectif et jouer un rôle clé dès le début de la nouvelle saison. Nous sommes convaincus de ses qualités et voyons en lui un énorme potentiel de développement sportif », déclare Ricken dans le communiqué de presse. « Joane est un défenseur central moderne et physiquement solide. Il dispose d’une bonne capacité à construire le jeu, est extrêmement rapide et a encore une marge de progression. Avec ses qualités, Joane est un renfort idéal pour notre défense », souligne Book.

Le joueur s’est pour sa part exprimé : « Je suis ravi de rejoindre la famille du BVB et j’ai hâte de porter pour la première fois le maillot jaune et noir. Avec mes coéquipiers, l’ensemble du club et nos incroyables supporters, je veux construire une histoire de succès dans les années à venir. »