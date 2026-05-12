Le Borussia Dortmund a officialisé le recrutement du jeune défenseur central Joane Gadou. Âgé de 19 ans, il arrive de RB Salzbourg et a réussi sa visite médicale lundi.
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« Il va d’emblée jouer un rôle important » : le BVB officialise son premier grand transfert de l’été
Selon Bild, le club autrichien aurait d’abord réclamé plus de 20 millions d’euros pour le transfert de Gadou, envisageant même une base de 25 millions d’euros et des bonus de 4 à 6 millions d’euros. Le directeur sportif Ole Book et Lars Ricken ont rapidement coupé court à ces prétentions. Selon Bild, un accord a finalement été trouvé avec Salzbourg : 19,5 millions d’euros, plus jusqu’à 4,5 millions de bonus. Gadou s’est engagé pour cinq ans.
« Nous suivons Joane depuis longtemps et l’avions déjà observé à l’époque où il jouait au Paris Saint-Germain. Il va renforcer notre effectif et jouer un rôle clé dès le début de la nouvelle saison. Nous sommes convaincus de ses qualités et voyons en lui un énorme potentiel de développement sportif », déclare Ricken dans le communiqué de presse. « Joane est un défenseur central moderne et physiquement solide. Il dispose d’une bonne capacité à construire le jeu, est extrêmement rapide et a encore une marge de progression. Avec ses qualités, Joane est un renfort idéal pour notre défense », souligne Book.
Le joueur s’est pour sa part exprimé : « Je suis ravi de rejoindre la famille du BVB et j’ai hâte de porter pour la première fois le maillot jaune et noir. Avec mes coéquipiers, l’ensemble du club et nos incroyables supporters, je veux construire une histoire de succès dans les années à venir. »
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Le BVB recrute Gadou : « À cet âge, il est déjà plus avancé que Dayot Upamecano »
Gadou a officiellement pris congé des supporters de Salzbourg. « Je pars avec des souvenirs inoubliables, des moments que je n'oublierai jamais et surtout avec les personnes formidables que j'ai eu la chance de rencontrer. Je tiens à remercier les entraîneurs, le personnel, mes coéquipiers et tous ceux qui, au sein du club, ont fait partie, directement ou indirectement, de mon parcours ici », a-t-il écrit sur Instagram.
Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur de 1,95 m avait rejoint l’Autriche en 2024. Cette saison, il a disputé 33 matchs officiels avec Salzbourg, dont plusieurs en Ligue Europa, et a ainsi enrichi son expérience internationale.
À Dortmund, le jeune homme de 19 ans devrait venir renforcer une défense centrale en sous-effectif. En raison de la fin de carrière de Niklas Süle, de la blessure de longue durée d’Emre Can et de l’avenir toujours incertain de Nico Schlotterbeck, le BVB recherche désespérément des renforts pour son axe défensif.
Selon Michael Unverdorben, rédacteur en chef adjoint du service sportif des Salzburger Nachrichten, le BVB s’offre un défenseur « qui, à cet âge, est déjà plus avancé que ne l’était Dayot Upamecano à l’époque ».
« C’est sans doute le meilleur défenseur central de Salzbourg. On a toujours su qu’il serait transféré pour un montant important, car il possède des qualités exceptionnelles et un potentiel immense. Il est fort dans les duels et dans le jeu de tête, et il a tout ce qu’il faut pour devenir un défenseur de niveau international », a déclaré Unverdorben lors d’un entretien avec SPOX début mai.