Dans un entretien accordé au journal français L’Équipe, le joueur de 23 ans est revenu sur la période difficile qu’il a traversée sous le maillot de la SGE, et n’a pas pu s’empêcher de lancer quelques piques aux dirigeants de Francfort.
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Il se compare même à Lionel Messi : le méga-flop du SGE règle ses comptes avec l'Eintracht Francfort
À l’Eintracht Francfort, Wahi a avant tout souffert d’un manque de soutien pour s’imposer durablement. « En Allemagne, j’ai découvert un autre monde, sans parler la langue. J’ai été titularisé quatre fois en un an et j’ai fait quelques brèves apparitions : même si l’on s’appelle Lionel Messi, il faut du temps pour montrer ses qualités », a expliqué l’attaquant.
L’ancien entraîneur de l’Eintracht, Dino Toppmöller, n’a pas échappé aux critiques, car il n’aurait pas accordé la confiance nécessaire au joueur de 23 ans. « La saison dernière, j’ai marqué lors des matchs de préparation, avant qu’ils ne recrutent un autre attaquant (Jonathan Burkardt, note de la rédaction) que l’entraîneur a aligné. »
Des difficultés similaires s’étaient déjà posées à l’Olympique de Marseille, où Wahi évoluait avant son passage à Francfort. « À Marseille, j’avais 21 ans et on m’a donné quatre mois pour faire mes preuves – ce n’est pas beaucoup. Dans ces deux clubs, on ne m’a pas laissé le temps et on ne m’a pas donné ma chance », a déclaré l’attaquant, qui a toutefois souligné qu’il « saisissait sa chance quand on la lui donnait ».
Wahi déçoit à l'Eintracht Francfort
Wahi avait quitté Marseille pour rejoindre la SGE en janvier 2025 contre un chèque de 26 millions d’euros, mais il n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’équipe. En douze mois, il n’a disputé que 25 matches (un but, trois passes décisives), principalement en tant que remplaçant.
Lors du dernier mercato hivernal, l’Eintracht l’a donc prêté à l’OGC Nice, où l’attaquant semble enfin pouvoir exprimer son potentiel : malgré la lutte pour le maintien en Ligue 1, il a déjà marqué sept buts et délivré deux passes décisives en 16 matchs officiels.
Son prêt à Nice court jusqu’à la fin de la saison, après quoi il devrait, dans l’état actuel des choses, revenir à l’Eintracht. Un maintien à long terme dans le club hessois semble toutefois peu probable : à partir d’une somme de 20 millions d’euros, l’Eintracht serait apparemment prêt à discuter.