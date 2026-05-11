À l’Eintracht Francfort, Wahi a avant tout souffert d’un manque de soutien pour s’imposer durablement. « En Allemagne, j’ai découvert un autre monde, sans parler la langue. J’ai été titularisé quatre fois en un an et j’ai fait quelques brèves apparitions : même si l’on s’appelle Lionel Messi, il faut du temps pour montrer ses qualités », a expliqué l’attaquant.

L’ancien entraîneur de l’Eintracht, Dino Toppmöller, n’a pas échappé aux critiques, car il n’aurait pas accordé la confiance nécessaire au joueur de 23 ans. « La saison dernière, j’ai marqué lors des matchs de préparation, avant qu’ils ne recrutent un autre attaquant (Jonathan Burkardt, note de la rédaction) que l’entraîneur a aligné. »

Des difficultés similaires s’étaient déjà posées à l’Olympique de Marseille, où Wahi évoluait avant son passage à Francfort. « À Marseille, j’avais 21 ans et on m’a donné quatre mois pour faire mes preuves – ce n’est pas beaucoup. Dans ces deux clubs, on ne m’a pas laissé le temps et on ne m’a pas donné ma chance », a déclaré l’attaquant, qui a toutefois souligné qu’il « saisissait sa chance quand on la lui donnait ».