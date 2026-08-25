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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI

Traduit par

Il ne peut pas arrêter le temps : l'audace de Postecoglou place Ronaldo face à la question redoutée

FEATURES
Analysis
Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Australie
Portugal

De Houston à Dammam : « Le Don » a-t-il perdu son immunité ?

La sortie de Cristiano Ronaldo à la mi-temps de la rencontre entre Al-Nassr et Al-Ettifaq n'était pas une simple décision tactique anodine. À un moment où son équipe semblait avoir besoin de renverser le match, l'entraîneur Ange Postecoglou a choisi d'écarter le capitaine d'Al-Nassr de ses plans et de lancer d'autres éléments à la recherche d'équilibre et d'un retour au score, dans une scène qui rouvre une question restée pendant des années presque taboue : le temps a-t-il commencé à imposer sa logique à Ronaldo ?

La scène de Dammam a rappelé ce qui s'était produit il y a moins de deux mois à Houston, lorsque Ronaldo avait disputé son match d'ouverture à la Coupe du monde 2026 face à la République démocratique du Congo. Ronaldo n'avait pas laissé son empreinte habituelle dans cette rencontre. Il avait terminé le match sans marquer, après avoir touché le ballon une vingtaine de fois seulement et tenté trois frappes qui n'avaient pas trouvé le chemin des filets.

Le problème dépassait le cadre d'un seul match. Les statistiques indiquaient à l'époque que Ronaldo, depuis le penalty qu'il avait inscrit face au Ghana lors de l'ouverture du Mondial du Qatar 2022, avait disputé 10 matches dans les grandes compétitions et tiré 33 fois sans marquer.

  • Les points d'interrogation se multiplient autour de Ronaldo

    La critique n'a rien eu de discret. L'ancienne star française Thierry Henry a résumé le problème par une phrase cinglante lors de son analyse des matches du Mondial : « C'est l'équipe qui a besoin de marquer, pas l'individu », citant un instant où Ronaldo a reculé au lieu de se projeter pour ouvrir un espace à son coéquipier, à un moment où l'équipe avait cruellement besoin de s'élancer vers le but plutôt que de s'en éloigner.

    Plus fort encore, la remarque est venue du terrain lui-même, lorsque le milieu de terrain du Congo, Ngalayel Mukau, s'est vu demander s'il existait un plan particulier pour surveiller Ronaldo. Il a répondu avec franchise : « Nous savons qu'il n'est plus le joueur qu'il était, qu'il a vieilli, mais il reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. »

    Malgré tout cela, Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur du Portugal, n'a pas osé le faire sortir du terrain. Il a même défendu sa décision sans détour : « Il est illogique de faire sortir le meilleur buteur de l'histoire dans un match où nous avons cruellement besoin de marquer », ajoutant que l'expérience de Ronaldo dans la surface de réparation « est irremplaçable ».

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  • Dammam : l'audace de Postecoglou

    Environ deux mois plus tard, et dans un contexte totalement différent – une équipe réduite à dix joueurs et menée 0-2 –, Postecoglou a pris la décision que le sélectionneur du Portugal avait évitée : sortir totalement Ronaldo de l'équation et miser sur Al-Khaibari puis Al-Hamdan pour tenter de retrouver l'équilibre. Et le résultat est venu conforter ce choix : une remontada complète avec un doublé de Sadio Mané et un but d'Al-Omari, pour une victoire 3-2.

    Ici, la question devient en quelque sorte légitime : Postecoglou a-t-il réellement été plus audacieux que Martinez, ou bien les deux situations sont-elles fondamentalement différentes au point que la comparaison n'ait pas lieu d'être ? À Houston, le Portugal avait besoin d'un but et la seule solution envisagée était de miser sur l'instinct de buteur de Ronaldo.

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    À Dammam, Al-Nassr avait d'abord besoin de rétablir l'équilibre numérique, une chose qui n'a pas de lien direct avec les qualités de buteur de Ronaldo, mais qui tient davantage à son positionnement sur le terrain en tant que joueur qui ne participe pas aux phases de pressing et de repli.

    Mais même avec cette explication, le constat demeure : c'est bien la première fois cette saison qu'un entraîneur décide – dans un moment de crise réel – que le chemin du retour dans le match ne passe pas par Ronaldo, mais bel et bien sans lui.

  • Statistiques marquantes : une décision qui va ouvrir le débat

    Ronaldo n'a pas fait suffisamment en première mi-temps pour faire changer d'avis Postecoglou, se contentant de deux tirs seulement, dont un cadré, la valeur des buts attendus de ses tentatives ne s'élevant qu'à 0,05, selon les statistiques de Sofascore.

    Plus révélateur encore, sa présence limitée dans la construction du jeu, n'ayant touché le ballon que 7 fois et réussi 3 passes sur 5, dont une seule dans le dernier tiers offensif, sans créer la moindre occasion pour ses coéquipiers ni délivrer de passe clé. Avec un Al-Nassr mené de deux buts et réduit à dix depuis la 12e minute, le besoin se faisait davantage sentir d'un joueur capable d'influer durablement sur la rencontre, ce que Ronaldo n'a pas montré durant les 45 premières minutes.

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    Ainsi, la décision de Postecoglou de le sortir dès le début de la seconde période a paru logique du point de vue des chiffres, même si son bilan final restera sujet à débat après qu'Al-Nassr est parvenu par la suite à renverser la rencontre.

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  • La dernière étape est-elle proche ? Une réponse non tranchée

    Ronaldo a 41 ans, souffre énormément dans l'environnement chaotique d'Al-Nassr et, après une prestation en deçà des attentes lors de la Coupe du monde, il semble se rapprocher d'une étape où le facteur temps ne peut plus être ignoré.

    Mais affirmer que la fin a bel et bien commencé serait prématuré. Un seul match, ou une seule décision de remplacement, ne suffit pas pour juger un joueur qui a bâti sa carrière en défiant les pronostics. De même, la capacité de Ronaldo à marquer et à faire la différence ne saurait se résumer à un instant fugace.

    Mais une chose a changé : la question elle-même n'est plus à écarter. Pendant de longues années, évoquer l'idée de laisser Ronaldo sur le banc ou de le faire sortir en cours de match semblait porter atteinte à son statut. Aujourd'hui, il est devenu normal que les entraîneurs discutent de décisions relatives à son rôle et à son influence, et que des points d'interrogation soient soulevés quant à sa capacité à afficher le même niveau que celui que le monde avait l'habitude de lui voir offrir.

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    Les aiguilles du temps ne s'arrêtent pas, même face aux plus grandes stars. Et Ronaldo, aussi longue que soit sa présence sur les terrains, ne peut les arrêter.

    La question la plus juste aujourd'hui n'est pas de savoir s'il est arrivé à la fin, mais quand le football commencera à le contraindre à accepter la réalité : la version que le monde a connue de lui n'est plus ce qu'elle était.

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