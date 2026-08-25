Il ne peut pas arrêter le temps : l'audace de Postecoglou place Ronaldo face à la question redoutée

La sortie de Cristiano Ronaldo à la mi-temps de la rencontre entre Al-Nassr et Al-Ettifaq n'était pas une simple décision tactique anodine. À un moment où son équipe semblait avoir besoin de renverser le match, l'entraîneur Ange Postecoglou a choisi d'écarter le capitaine d'Al-Nassr de ses plans et de lancer d'autres éléments à la recherche d'équilibre et d'un retour au score, dans une scène qui rouvre une question restée pendant des années presque taboue : le temps a-t-il commencé à imposer sa logique à Ronaldo ?

La scène de Dammam a rappelé ce qui s'était produit il y a moins de deux mois à Houston, lorsque Ronaldo avait disputé son match d'ouverture à la Coupe du monde 2026 face à la République démocratique du Congo. Ronaldo n'avait pas laissé son empreinte habituelle dans cette rencontre. Il avait terminé le match sans marquer, après avoir touché le ballon une vingtaine de fois seulement et tenté trois frappes qui n'avaient pas trouvé le chemin des filets.

Le problème dépassait le cadre d'un seul match. Les statistiques indiquaient à l'époque que Ronaldo, depuis le penalty qu'il avait inscrit face au Ghana lors de l'ouverture du Mondial du Qatar 2022, avait disputé 10 matches dans les grandes compétitions et tiré 33 fois sans marquer.