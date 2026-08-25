La sortie de Cristiano Ronaldo à la mi-temps du duel entre Al-Nassr et Al-Ettifaq n'était pas une simple décision technique anodine. À un moment où son équipe semblait avoir besoin de renverser le cours du match, l'entraîneur Ange Postecoglou a choisi d'écarter le capitaine d'Al-Nassr et de faire entrer d'autres éléments en quête d'équilibre et de retour au score, dans une scène qui rouvre une question restée pendant des années proche de l'interdit : le temps commence-t-il à imposer sa logique à Ronaldo ?

La scène de Dammam a rappelé les esprits à ce qui s'était produit il y a moins de deux mois à Houston, lorsque Ronaldo avait disputé son match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 face à la République démocratique du Congo. Ronaldo n'avait pas laissé sa marque habituelle lors de cette rencontre. Il avait terminé le match sans marquer, après avoir touché le ballon une vingtaine de fois seulement et tenté trois frappes qui n'avaient pas trouvé le chemin des filets.

Le problème dépassait le cadre d'un seul match. Les statistiques indiquaient à l'époque que Ronaldo, depuis le penalty inscrit face au Ghana lors de l'ouverture du Mondial du Qatar 2022, avait disputé 10 matches dans les grandes compétitions et frappé 33 fois sans marquer.