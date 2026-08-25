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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI

Traduit par

Il ne peut pas arrêter la marche du temps : l'audace de Postecoglou place Ronaldo face à la question redoutée

FEATURES
Analysis
Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Australie
Portugal

De Houston à Dammam : « Le Don » a-t-il perdu son immunité ?

La sortie de Cristiano Ronaldo à la mi-temps du duel entre Al-Nassr et Al-Ettifaq n'était pas une simple décision technique anodine. À un moment où son équipe semblait avoir besoin de renverser le cours du match, l'entraîneur Ange Postecoglou a choisi d'écarter le capitaine d'Al-Nassr et de faire entrer d'autres éléments en quête d'équilibre et de retour au score, dans une scène qui rouvre une question restée pendant des années proche de l'interdit : le temps commence-t-il à imposer sa logique à Ronaldo ?

La scène de Dammam a rappelé les esprits à ce qui s'était produit il y a moins de deux mois à Houston, lorsque Ronaldo avait disputé son match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 face à la République démocratique du Congo. Ronaldo n'avait pas laissé sa marque habituelle lors de cette rencontre. Il avait terminé le match sans marquer, après avoir touché le ballon une vingtaine de fois seulement et tenté trois frappes qui n'avaient pas trouvé le chemin des filets.

Le problème dépassait le cadre d'un seul match. Les statistiques indiquaient à l'époque que Ronaldo, depuis le penalty inscrit face au Ghana lors de l'ouverture du Mondial du Qatar 2022, avait disputé 10 matches dans les grandes compétitions et frappé 33 fois sans marquer.

  • Les interrogations assiègent Ronaldo

    La critique n'avait rien de discret. L'ancienne star française Thierry Henry a résumé le problème par une phrase cinglante lors de son analyse des matches du Mondial : « C'est l'équipe qui a besoin de marquer, pas l'individu », citant un moment où Ronaldo a reculé au lieu de foncer pour ouvrir un espace à son coéquipier, alors que l'équipe avait plus que jamais besoin de se lancer vers le but plutôt que de s'en éloigner.

    Plus fort encore, cela est venu de l'intérieur même du terrain, lorsque le milieu de terrain congolais Ngalayel Mukau a été interrogé sur l'existence d'un plan particulier pour surveiller Ronaldo. Il a répondu avec franchise : « Nous savons qu'il n'est plus le joueur qu'il était, qu'il a pris de l'âge, mais il reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. »

    Malgré tout cela, Roberto Martínez, l'ancien sélectionneur du Portugal, n'a pas osé le faire sortir du terrain. Il a même défendu sa décision sans détour : « Il n'est pas logique de faire sortir le meilleur buteur de l'histoire dans un match où nous avons cruellement besoin de marquer », ajoutant que l'expérience de Ronaldo dans la surface de réparation « est irremplaçable ».

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  • Dammam : l'audace de Postecoglou

    Près de deux mois plus tard, dans un contexte totalement différent – une équipe réduite à dix et menée 0-2 –, Postecoglou a pris la décision que le sélectionneur du Portugal avait évitée : sortir complètement Ronaldo de l'équation, en choisissant de s'appuyer sur Al-Khaibari puis Al-Hamdan pour tenter de rétablir l'équilibre. Et le résultat est venu conforter ce choix : une remontada aboutie avec deux buts de Sadio Mané et un but d'Al-Omari, pour une victoire 3-2.

    La question devient dès lors assez légitime : Postecoglou a-t-il réellement été plus audacieux que Martínez, ou les deux situations sont-elles fondamentalement différentes au point que la comparaison n'a pas lieu d'être ? À Houston, le Portugal avait besoin d'un but, et la seule solution avancée était de miser sur l'historique de buteur de Ronaldo.

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    À Dammam, Al-Nassr avait d'abord besoin d'un équilibre numérique, ce qui n'a pas de lien direct avec la capacité de Ronaldo à marquer, mais tient davantage à son positionnement sur le terrain, en tant que joueur qui ne participe pas aux phases de pressing et de repli.

    Mais même avec cette explication, le constat demeure : c'est précisément la première fois cette saison qu'un entraîneur décide, dans un moment de véritable crise, que le chemin du retour dans le match ne passe pas par Ronaldo, mais bel et bien sans lui.

  • Statistiques marquantes : une décision qui va ouvrir le débat

    Ronaldo n'a pas offert suffisamment lors de la première période pour faire changer d'avis Postecoglou, se contentant de deux frappes seulement, dont une cadrée, la valeur des buts attendus de ses tentatives n'atteignant que 0,05, selon les statistiques de SofaScore.

    Plus révélateur encore fut sa présence limitée dans la construction du jeu, n'ayant touché le ballon que 7 fois et réussi 3 passes sur 5, dont une seule vers le dernier tiers offensif, sans créer la moindre occasion pour ses coéquipiers ni délivrer de passe clé. Alors qu'Al-Nassr était mené de deux buts et jouait en infériorité numérique depuis la 12e minute, le besoin d'un joueur capable d'influer durablement sur la rencontre se faisait davantage sentir, ce que Ronaldo n'a pas montré durant les 45 premières minutes.

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    Ainsi, la décision de Postecoglou de le sortir dès le début de la seconde période paraissait logique du point de vue des chiffres, même si le bilan final de ce choix restera sujet à débat après qu'Al-Nassr a réussi par la suite à renverser la rencontre.

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  • Le dernier chapitre est-il proche ? Une réponse encore en suspens

    Ronaldo a 41 ans, il souffre énormément dans l'environnement désordonné d'Al-Nassr et, après une prestation qui n'a pas été à la hauteur des attentes lors de la Coupe du monde, il semble s'approcher d'une étape où le facteur temps ne peut plus être ignoré.

    Mais affirmer que la fin a réellement commencé serait prématuré. Un seul match, une seule décision de remplacement ne suffisent pas à juger un joueur qui a bâti sa carrière en défiant les pronostics. De même, la capacité de Ronaldo à marquer et à faire la différence ne peut se réduire à un instant passager.

    Une chose a toutefois changé : la question elle-même n'est plus à exclure. Pendant de longues années, évoquer la mise à l'écart de Ronaldo ou sa sortie en cours de match semblait relever d'une atteinte à son statut. Aujourd'hui, il est devenu normal que les entraîneurs discutent de décisions concernant son rôle et son influence, et que des points d'interrogation soient soulevés quant à sa capacité à offrir le niveau que le monde entier avait l'habitude de lui voir afficher.

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    Les aiguilles du temps ne s'arrêtent pas, même face aux plus grandes stars. Et Ronaldo, aussi longue que soit sa carrière sur les terrains, ne peut les arrêter.

    La question la plus juste aujourd'hui n'est pas de savoir s'il est arrivé au bout, mais quand le football commencera à le contraindre à accepter la réalité : la version que le monde a connue de lui n'est plus ce qu'elle était.

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