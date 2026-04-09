Selon Tuttosport, le Borussia Dortmund aurait déjà proposé un contrat lucratif à l’international argentin Marcos Senesi. Le BVB serait prêt à verser au joueur de 28 ans quatre millions d’euros nets par an. Senesi rejoindrait ainsi immédiatement le cercle des joueurs les mieux payés.
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Il intégrerait d’emblée le club des joueurs les mieux rémunérés : le BVB préparerait un transfert gratuit de premier plan
L’intérêt des « Schwarzgelben » pour Senesi n’est pas nouveau. Dès la mi-mars, Sky et Bild indiquaient déjà que Dortmund « suivait de près » le défenseur. Senesi avait alors signifié à l’AFC Bournemouth son intention de ne pas prolonger son contrat, qui expire cet été, et de rejoindre un grand club.
Outre le BVB, Tottenham Hotspur, Aston Villa et surtout la Juventus suivraient également le dossier. Les Bianconeri auraient même déjà transmis une offre concrète : un contrat de quatre ans à trois millions d’euros par saison.
Au BVB, le besoin de renforcer la défense centrale est pressant : le capitaine Emre Can sera encore longtemps absent à cause d’une rupture des ligaments croisés, Niklas Süle partira et l’avenir de Nico Schlotterbeck reste incertain.
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Un remplaçant ou un renfort pour Schlotterbeck ? Senesi correspond au profil recherché par le BVB.
Le milieu international allemand hésite depuis des mois à prolonger son contrat au-delà de 2027. Après plusieurs informations contradictoires sur les coulisses du dossier, le directeur sportif Lars Ricken a récemment clarifié la situation dans le magazine Sport Bild. « Il y a trois options : nous prolongeons le contrat, nous le vendons cet été – ou nous entrons dans la dernière année du contrat. Nous voulons tous éviter cette dernière option. Ce ne serait bon ni pour nous ni pour Nico », a déclaré Ricken, avant d’ajouter : « Nous continuons de penser que la première option aboutira. »
Si le défenseur central venait malgré tout à quitter le BVB cet été, Senesi pourrait incarner la solution idéale pour le remplacer, notamment grâce à sa qualité principale. Tout comme Schlotterbeck, l’Argentin est gaucher et correspond au profil recherché par le BVB, que Ricken a récemment défini, notamment pour renforcer l’attaque. Selon ce profil, il faut recruter des joueurs qui « nous aident directement » sans « un transfert utopique ».
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Senesi pourrait même se voir offrir une place en Coupe du monde avec l'Argentine
Formé au San Lorenzo, en Argentine, Senesi a traversé l’Atlantique en 2019 pour rejoindre le Feyenoord Rotterdam, alors que le club néerlandais déboursait sept millions d’euros pour s’attacher ses services. En 2022, il a pris la direction de Bournemouth pour un transfert estimé à 15 millions d’euros.
En 2022, il a également fait ses débuts avec l’équipe nationale argentine. Après avoir été écarté pendant plusieurs années par le sélectionneur de l’Albiceleste Lionel Scaloni, il est revenu en sélection à l’automne dernier et a disputé son deuxième match international en octobre, livrant une performance de 90 minutes lors d’un match amical contre le Venezuela. Fin mars, il a de nouveau été aligné avec l’Argentine.
Il pourrait même décrocher un billet pour la Coupe du monde. À Bournemouth, il est un titulaire indiscutable et un véritable leader : lors du match nul 0-0 face à West Ham fin février, il portait même le brassard de capitaine. Pour un défenseur central, ses quatre passes décisives en 30 matchs de Premier League constituent une performance remarquable.
Selon Bild, il ne serait toutefois pas le seul candidat pour renforcer la défense du Borussia Dortmund : Joane Gadou (19 ans), défenseur des sélections jeunes françaises évoluant au RB Salzbourg, aurait également tapé dans l’œil des recruteurs.
Les transferts record du BVB
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Ousmane Dembélé Attaquant Stade Rennais 2016 35,5 millions d’euros Sébastien Haller Attaquant Ajax Amsterdam 2022 31 millions d’euros Mats Hummels Défense FC Bayern 2019 30,5 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain AFC Sunderland 2025 30,5 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Birmingham City 2020 30,15 millions d’euros