Il intégrerait d’emblée le club des joueurs les mieux rémunérés : le BVB préparerait un transfert gratuit de premier plan

L’intérêt des « Schwarzgelben » pour Senesi n’est pas nouveau. Dès la mi-mars, Sky et Bild indiquaient déjà que Dortmund « suivait de près » le défenseur. Senesi avait alors signifié à l’AFC Bournemouth son intention de ne pas prolonger son contrat, qui expire cet été, et de rejoindre un grand club.

Outre le BVB, Tottenham Hotspur, Aston Villa et surtout la Juventus suivraient également le dossier. Les Bianconeri auraient même déjà transmis une offre concrète : un contrat de quatre ans à trois millions d’euros par saison.

Au BVB, le besoin de renforcer la défense centrale est pressant : le capitaine Emre Can sera encore longtemps absent à cause d’une rupture des ligaments croisés, Niklas Süle partira et l’avenir de Nico Schlotterbeck reste incertain.