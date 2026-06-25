« Il faut s’attendre à au moins cette durée d’indisponibilité » : un médecin fixe avec précision le temps de convalescence de Nico Schlotterbeck au BVB

Le processus de guérison exige désormais de la patience. Selon Lüring, le ligament concerné doit « d’abord cicatriser » et être stabilisé au cours des six prochaines semaines à l’aide d’une orthèse ou d’une attelle.

Ce n’est qu’après cette période que la cheville pourra être progressivement sollicitée. « Il faut donc compter au moins trois mois », a confirmé l’expert.

Une lueur d’espoir subsiste toutefois pour les joueurs de Dortmund, car le joueur de 26 ans est resté un certain temps sur le terrain après l’incident. Pour le chirurgien, ce fait est encourageant : « Cela tend plutôt à indiquer que la blessure n’est pas d’une gravité maximale. »