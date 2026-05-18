Dimanche, le Chelsea FC a officialisé ce qui se profilait depuis plusieurs jours : Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur des Blues la saison prochaine. Beaucoup se demandent sans doute : pourquoi s’inflige-t-il cela ? Même s’il ne sortait pas d’un passage extrêmement complexe et tumultueux au Real Madrid, pourquoi choisir Chelsea, justement ? Pourquoi rejoindre immédiatement un club en difficulté, à risque de sombrer dans le chaos ?
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Il existe une différence majeure avec ses prédécesseurs. C’est pourquoi Xabi Alonso se précipite vers un nouveau feuilleton à Chelsea
Outre le salaire mirobolant prévu par son contrat de quatre ans, valable jusqu’en 2030, un détail du communiqué officiel de Chelsea éclaire les exigences d’Alonso. Alors que les deux précédents responsables, Enzo Maresca et Liam Rosenior, avaient été présentés comme « entraîneurs principaux », le club a cette fois employé le titre de « manager » pour Alonso. Une subtilité apparemment mineure, mais potentiellement décisive dans son travail quotidien.
En tant que « manager », Alonso dispose d’un pouvoir accru par rapport aux deux « entraîneurs principaux » qui l’ont précédé, notamment en matière de composition de l’effectif et de politique de transfert. Selon certaines sources, l’Espagnol n’aurait pas nécessairement insisté pour obtenir ce titre ; il s’agirait plutôt d’un changement d’orientation stratégique chez BlueCo, le consortium qui a racheté Chelsea en 2022. En cumulant les rôles d’entraîneur et de directeur sportif, Alonso dispose d’un levier plus puissant et durable sur l’avenir du club. Un gage de patience de la part des propriétaires, contrairement à ce qu’avait connu Maresca, pour bâtir progressivement une équipe ambitieuse.
Maresca, pourtant accueilli en fanfare à l’été 2024, n’a pas bénéficié de ce crédit de la part des propriétaires. Pourtant, l’Italien avait posé les bases d’un projet solide : il avait ramené Chelsea en Ligue des champions en terminant 4e la saison précédente, après deux ans d’absence, avait remporté la Coupe du monde des clubs et, au moment de son licenciement fin 2025, les Blues occupaient encore la 5e place de la Premier League, un rang désormais hors de portée.
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Au Real Madrid, Xabi Alonso a vécu une expérience similaire à celle de son prédécesseur à Chelsea.
En raison du départ de Maresca, Chelsea a rapidement lancé un nouveau projet à long terme. Début janvier, le club a ainsi recruté Liam Rosenior, alors en poste au Racing Strasbourg, également propriété de BlueCo. « C’est un club doté d’un esprit unique et d’une histoire glorieuse, riche en titres. Mon rôle est de préserver cette identité et de bâtir une équipe qui incarne ces valeurs à chaque match, tout en poursuivant la quête de titres », déclarait-il à son arrivée.
Construire une équipe, tâche à laquelle s’attelle désormais Alonso, n’a toutefois pas été possible pour Rosenior : l’entraîneur de 41 ans n’est resté que trois mois et demi. Après des débuts prometteurs, une première spirale négative a sonné le glas de son mandat. Après sept défaites en huit matchs officiels, Chelsea a tiré le signal d’alarme fin avril et a limogé Rosenior, à qui l’on avait pourtant offert un contrat jusqu’en 2032. L’un des facteurs ayant précipité sa chute a sans doute été son incapacité à rallier à sa cause certains joueurs de renom, ce qui a entraîné un manque de crédibilité dans le vestiaire.
Un signal d’alarme pour Alonso, dont l’échec au Real Madrid s’explique par des raisons similaires. Après une période très réussie au Bayer Leverkusen, l’entraîneur de 44 ans avait rejoint les Merengues l’été dernier, club où il avait déjà évolué comme joueur. Alonso était censé marquer une époque au Bernabéu, mais il n’a finalement eu droit qu’à un peu plus de six mois. Des mois avant son départ, la presse évoquait déjà un malaise : sa méthodologie ne passait pas auprès de plusieurs cadres, dont Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ces frictions ont progressivement érodé toute perspective de succès sportif durable ; selon plusieurs sources, Alonso aurait même qualifié son groupe de « maternelle » tant les querelles étaient incessantes.
Une issue identique l’attend-elle à Chelsea ? Les mésaventures de Roseniors le laissent craindre, même si les Blues misent sur l’aura d’Alonso, forgée par son palmarès de joueur et son titre à Leverkusen, bien plus éclatante que celle de son prédécesseur. Chez BlueCo, on est convaincu que Cole Palmer et ses coéquipiers suivront l’entraîneur espagnol. Suivi de près par les Blues depuis quatre ans, l’ancien milieu de terrain, auréolé de son titre avec Leverkusen, arrive à Stamford Bridge avec l’étiquette de « coach rêvé ».
Xabi Alonso parvient-il à tirer le meilleur parti du potentiel de Chelsea ?
Un autre élément qui rend tout à fait compréhensible le fait qu'Alonso voie du potentiel à Chelsea : la qualité est indéniablement au rendez-vous. Avec Enzo Fernández et Moisés Caicedo, les Blues comptent dans leurs rangs deux des meilleurs milieux centraux du monde, et avec Cole Palmer, l'un des joueurs les plus créatifs. Ajoutons à ce noyau plusieurs jeunes talents très prometteurs, tels qu’Estevao et Jamie Gittens en attaque, ainsi que Jorrel Hato en défense, sans oublier le défenseur central Levi Colwill, dont la progression vers le très haut niveau avait été stoppée net par une rupture des ligaments croisés.
Avec un entraîneur aussi réputé, ces talents peuvent encore progresser individuellement et, sous l’impulsion de son coaching tactique, se muer en un groupe capable de retrouver le haut du tableau en Angleterre et en Europe. Quelques ajustements seront toutefois nécessaires, notamment l’arrivée tant attendue d’un gardien de but de très haut niveau et un meilleur soutien offensif pour Joao Pedro afin qu’il se transforme en buteur encore plus fiable.
Alonso aura soigneusement étudié le dossier avant d’accepter ce défi colossal ; après tout, l’évolution du dossier Arne Slot laissait entrevoir un possible passage sur le banc de Liverpool dans un avenir proche. Anfield Road, où il est devenu une icône en tant que joueur et où siège l’un des trois clubs (Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool) qu’il envisageait comme destination de rêve après Leverkusen. Mais le fiasco madrilène l’a peut-être poussé à revoir ses plans et à privilégier un club sans passé commun, où l’échec serait moins coûteux sur le plan personnel.
Sur le plan purement professionnel, ce choix audacieux représente un vrai risque pour la carrière d’entraîneur de l’ex-milieu de terrain de classe mondiale, pourtant lancé de manière fulgurante. Un échec dans ce deuxième grand club européen ternirait durablement sa réputation naissante. D’autant que les défis à relever à Chelsea s’annoncent colossaux.
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Xabi Alonso au Chelsea FC : un exercice délicat
L’effectif pléthorique des Anglais, alourdi par de nombreux contrats XXL, manque de structure ; la composition de l’équipe semble parfois presque aléatoire. Alonso doit d’abord faire le tri et clarifier, au sein d’une structure complexe, sur qui il mise et sur qui il ne mise pas. Il doit instaurer une hiérarchie plus claire et, malgré toute cette jeunesse, il a aussi besoin d’un peu plus d’expérience. On comprend donc pourquoi Alonso compte, dès son premier mercato estival, recruter des joueurs à la mentalité d’acier.
Comme on le sait, il dispose chez Chelsea des moyens financiers nécessaires pour remanier l'effectif en profondeur. Parallèlement, les Blues comptent s’appuyer sur la notoriété de leur nouvel entraîneur pour attirer des cibles convoitées, en mettant en avant les perspectives d’épanouissement que son coaching peut offrir à leur carrière. Actuellement dixièmes du classement, les Londoniens seront absents de la Ligue des champions la saison prochaine, et peut-être même de toute compétition européenne ; la promesse de progression devient donc un argument clé.
Reste à savoir si les dirigeants de Chelsea feront preuve de la patience nécessaire si, comme c’est souvent le cas, le projet avec Alonso connaît des accrocs et ne porte pas immédiatement ses fruits. L’Espagnol aura-t-il, contrairement à Maresca ou Rosenior, le temps de bâtir son équipe ? Depuis le départ de Thomas Tuchel, il y a un peu plus de trois ans et demi, Chelsea a usé cinq entraîneurs : de Graham Potter à Mauricio Pochettino en passant par Rosenior, tous ont tenté leur chance en vain. Le dernier technicien à avoir duré plus d’un an et demi à Stamford Bridge est Antonio Conte (de 2016 à 2018), avec deux ans d’ancienneté.
« Il est clairement ressorti de mes discussions avec les propriétaires et la direction sportive que nous partageons les mêmes ambitions », a souligné Alonso. À partir du 1^(er) juillet, il mettra tout en œuvre pour que le risque qu’il prend à Londres porte ses fruits. La frontière entre décision audacieuse et mauvais choix est mince.
Les prédécesseurs de Xabi Alonso : les cinq derniers entraîneurs du Chelsea FC
Entraîneur
Prise de fonction
Fin de mandat
Matchs
Moyenne de points
Graham Potter
8 septembre 2022
2 avril 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 avril 2023
30 juin 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1^(er) juillet 2023
30 juin 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1^(er) juillet 2024
1^(er) janvier 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 janvier 2026
22 avril 2026
23
1,52