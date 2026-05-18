En raison du départ de Maresca, Chelsea a rapidement lancé un nouveau projet à long terme. Début janvier, le club a ainsi recruté Liam Rosenior, alors en poste au Racing Strasbourg, également propriété de BlueCo. « C’est un club doté d’un esprit unique et d’une histoire glorieuse, riche en titres. Mon rôle est de préserver cette identité et de bâtir une équipe qui incarne ces valeurs à chaque match, tout en poursuivant la quête de titres », déclarait-il à son arrivée.

Construire une équipe, tâche à laquelle s’attelle désormais Alonso, n’a toutefois pas été possible pour Rosenior : l’entraîneur de 41 ans n’est resté que trois mois et demi. Après des débuts prometteurs, une première spirale négative a sonné le glas de son mandat. Après sept défaites en huit matchs officiels, Chelsea a tiré le signal d’alarme fin avril et a limogé Rosenior, à qui l’on avait pourtant offert un contrat jusqu’en 2032. L’un des facteurs ayant précipité sa chute a sans doute été son incapacité à rallier à sa cause certains joueurs de renom, ce qui a entraîné un manque de crédibilité dans le vestiaire.

Un signal d’alarme pour Alonso, dont l’échec au Real Madrid s’explique par des raisons similaires. Après une période très réussie au Bayer Leverkusen, l’entraîneur de 44 ans avait rejoint les Merengues l’été dernier, club où il avait déjà évolué comme joueur. Alonso était censé marquer une époque au Bernabéu, mais il n’a finalement eu droit qu’à un peu plus de six mois. Des mois avant son départ, la presse évoquait déjà un malaise : sa méthodologie ne passait pas auprès de plusieurs cadres, dont Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ces frictions ont progressivement érodé toute perspective de succès sportif durable ; selon plusieurs sources, Alonso aurait même qualifié son groupe de « maternelle » tant les querelles étaient incessantes.

Une issue identique l’attend-elle à Chelsea ? Les mésaventures de Roseniors le laissent craindre, même si les Blues misent sur l’aura d’Alonso, forgée par son palmarès de joueur et son titre à Leverkusen, bien plus éclatante que celle de son prédécesseur. Chez BlueCo, on est convaincu que Cole Palmer et ses coéquipiers suivront l’entraîneur espagnol. Suivi de près par les Blues depuis quatre ans, l’ancien milieu de terrain, auréolé de son titre avec Leverkusen, arrive à Stamford Bridge avec l’étiquette de « coach rêvé ».