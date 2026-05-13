Selon le magazine allemand Sport Bild, les faits remonteraient à 2010, époque à laquelle Süle n’était qu’un jeune joueur de 14 ans.
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Il devait y jouer en tant qu’attaquant ! Les coulisses de l’échec du transfert de Niklas Süle dévoilées
À l’époque, Süle évoluait dans les équipes de jeunes du SV Darmstadt 98. Un accord de transfert avec le club était déjà conclu.
Le transfert échoue finalement : Süle ne peut pas intégrer l’école Bertolt-Brecht, partenaire du FCN, et ses parents décident donc de ne pas déménager en Franconie.
À Nuremberg, il était prévu comme attaquant et devait poursuivre sa formation à ce poste. Finalement, Süle a rejoint le TSG Hoffenheim.
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Süle a commencé sa carrière au poste d’attaquant.
Dès 2016, Georg Süle, le père du joueur, confiait au journal Bild que son fils évoluait initialement au poste d’attaquant. « En catégorie F, il a inscrit 100 buts en une saison ; nous l’avons alors fait monter en catégorie E, où il a immédiatement ajouté 70 réalisations », racontait-il.
C’est donc en tant qu’attaquant qu’il a rejoint le Kraichgau. Selon son père, son passage en défense centrale s’est opéré comme suit : « Chez les U15, nos défenseurs centraux étaient indisponibles, Niklas a pris le relais, a tout repoussé de la tête et est resté dans l’axe de la défense. »
Il y a dix ans, Georg Süle estimait néanmoins : « Niki aurait aussi pu faire carrière en tant qu’attaquant. »
Süle interrompt sa dernière interview à cause d'un sac McDonald's
La semaine dernière, l’ancien international allemand a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière de joueur en fin de saison, comme il l’a déclaré dans le podcast « Spielmacher ».
Son contrat avec le BVB expire à l’issue de l’exercice en cours. Au fil de l’entretien, il est revenu sur les temps forts de ses treize années chez les professionnels, mais aussi sur ses problèmes de poids récurrents. En fin d’émission, il a soudain interrompu l’interview pour aller chercher un sac McDonald’s bien rempli dans une pièce voisine.
Quelques minutes plus tôt, Süle avait confié à quel point ses problèmes de poids l’avaient affecté au cours de sa carrière. Lors de son passage au FC Bayern Munich, il devait même, la veille de la pesée hebdomadaire, jeûner et transpirer dans un sauna avec une veste imperméable pour perdre du poids.
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Niklas Süle : performances et statistiques tout au long de sa carrière
Statistiques du BVB BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Matchs 110 171 117 Buts 3 7 8 Passes décisives 5 5 4 Minutes jouées 7 499 12 654 9 813