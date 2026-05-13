Il devait y jouer en tant qu’attaquant ! Les coulisses de l’échec du transfert de Niklas Süle dévoilées

À l’époque, Süle évoluait dans les équipes de jeunes du SV Darmstadt 98. Un accord de transfert avec le club était déjà conclu.

Le transfert échoue finalement : Süle ne peut pas intégrer l’école Bertolt-Brecht, partenaire du FCN, et ses parents décident donc de ne pas déménager en Franconie.

À Nuremberg, il était prévu comme attaquant et devait poursuivre sa formation à ce poste. Finalement, Süle a rejoint le TSG Hoffenheim.